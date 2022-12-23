最近很多网友反映，感染新冠后，即使核酸和抗原显示阴性，咳嗽的症状却依然没有消失，有的甚至还比较严重。

新冠感染转阴后，咳嗽症状一般会持续多久？转阴后依然咳嗽不止，可能有哪些原因？应该采取哪些应对措施？对此，中日友好医院呼吸与危重症医学科医师牛宏涛接受了科技日报记者采访。

感染后咳嗽通常2周康复，最长可能持续8周

“奥密克戎毒株以上呼吸道感染为主，常出现继发气管、支气管炎症，从而引起咳嗽。同时，病毒导致呼吸道黏膜破坏，免疫细胞聚集此处‘参与战斗’，完成任务后，通过咳嗽和咳痰将咽喉部、气管以及支气管分泌物排出体外，清理战场。”牛宏涛说。

清理战场的过程需要一定时间，轻症患者退热后咳嗽可能会持续，一般发病两周内康复。“不过，只要气道炎症持续存在，感染后咳嗽最长可能持续8周。”牛宏涛告诉科技日报记者。

据牛宏涛介绍，咳嗽分干性和湿性，病毒感染多为前者，无痰，但部分患者也会出现咳白粘痰或有痰不易咳出，导致咳嗽的持续。

“咳嗽是人体的一种保护机制，感染后咳嗽是许多呼吸道病毒感染都会出现的情况，因此不必过于紧张。”牛宏涛强调，“转阴后咳嗽不止，建议多喝水、多休息、少说话，提高气道温湿度（用湿热不烫的毛巾敷脸上，吸蒸汽），促进痰液排出。”

咳嗽超过3周或症状加重应及时就诊

有哪些措施可以应对咳嗽不止？牛宏涛介绍，饮用蜂蜜水或喝用枇杷膏、梨等熬制的汤，以及给环境加湿等有利于缓解咳嗽。“如果想咳嗽，但身边没有水，可以尝试反复吞咽。”

除了上述非药物方法，也可以对症服用镇咳药物缓解咳嗽。“每个人的身体基础状况不同，对药物的反应也不一样，如果咳嗽影响了生活、睡眠等，建议及时到医院呼吸科就诊或线上问诊，获得个体化治疗建议。同时，要避免吸烟，远离污染及有刺激性气味的环境。”牛宏涛表示。

还有一些人群出现咳痰，并难以咳出。对此，牛宏涛建议服用化痰药。“如果痰的颜色由白色转为黄色，并且量在增加，甚至脓痰，可能是由于病毒感染导致呼吸道防御能力下降，合并了细菌感染，建议服用抗生素治疗3天至5天。”

牛宏涛补充道，如果出现咳血（痰中带血）、夜间（或改变体位时）咳嗽加重，咳大量黄脓痰，再次发热、气短、呼吸困难、胸痛等原有症状明显加重，以及下肢水肿或咳嗽超过3周时，建议去医院就诊。