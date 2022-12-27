国家卫健委：每10万人有12.8张重症医学床位 全国重症床位资源总体充足

人民网北京12月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，在感染者数量大幅度增加的情况下，重症救治是工作的重中之重。当前，如何有效的把资源集中在那些最需要的新冠患者和其他危急重症患者救治上来？

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，现在床位资源方面，全国二级以上医疗机构总的床位数是561.6万张，近期床位使用率都是在60%左右浮动。截止到12月25日，全国重症医学床位总数是18.1万张，也就是10万人有12.8张，其中，三级医疗机构的重症医学床位数是13.34万张，可转换ICU的床位是10.48万张。二级以上医疗机构重症床位的使用率平均在50%左右波动。全国重症床位资源总体来看是充足的。

“当然，目前正在经历重症救治高峰的省份，重症床位的资源已经接近临界值，需要进一步来扩充重症床位的资源，或者是加快重症床位的周转。”焦雅辉进一步介绍，重症抢救的设备方面，截止到12月25日，共有血液透析单元16.7万个，床旁血滤机也就是CRRT是2.4万台，体外膜肺氧合机，就是ECMO是2600余台，有创呼吸机是13.1万台，无创呼吸机是15.7万台，监护仪是109万台，高流量吸氧仪是5.8万台。

焦雅辉表示，目前来看，全国总体床位资源和设备资源能够满足重症患者救治需求。国家卫生健康委也将根据疫情发展情况继续加大监测，同时也要求在国家的区域之间建立区域协同支援制度，根据每个地方疫情发展不同阶段的需求，及时统筹调配全国重症资源加强重症患者的医疗救治。