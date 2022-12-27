国家卫健委：截止12月25日全国二级以上医院发热门诊超过1.6万个

人民网北京12月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，当前疫情广泛传播，有的地方病例出现激增。有个别网友反映，感染出现严重情况后入院救治困难。当前的形势下，调整为“乙类乙管”之后，我国的医疗储备是什么样的情况？能否满足救治需要？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，随着疫情发展进入到不同阶段，各个地方的需求是不一样的，有的地方现在是疫情进展的过程中，发热门诊的诊疗需求供需矛盾比较突出。有的地方随着重症患者的出现，急诊和重症的救治需求压力是很大的。国家卫生健康委也采取多种措施，指导地方不断扩充医疗资源，扩大医疗服务供给，满足患者的诊疗需求。

焦雅辉介绍，在扩充发热门诊医疗资源方面，主要采取了以下几个措施。

一是扩容发热门诊资源。截止12月25日，全国二级以上医院发热门诊超过1.6万个，基层医疗卫生机构开设的发热门诊和发热诊室超过4.1万个。同时，简化发热门诊的就诊流程，增加药品配备，提高发热门诊医疗服务效率。另外，在有一些地方，像北京、上海、安徽、江苏、山东等省份，也通过利用方舱医院、体育馆、核酸采样点，把它们改造成临时发热诊疗点，不断满足发热患者的诊疗需求。

二是推行分级诊疗。国家卫生健康委要求在城市，以地级市为单位，划分网格化的医联体，在农村以县为单位组建县域医共体，利用分级诊疗的模式，充分发挥城乡三级医疗服务网络的作用，各级医疗机构各司其职、各负其责，为患者提供分层分级的医疗救治服务。

三是提供互联网诊疗服务。通过互联网诊疗服务，为发热患者提供线上咨询和用药指导，开具相应的处方，利用线下第三方配送，来满足患者的用药需求。

四是多渠道增加药品供给。相关部门在加大药品的生产、配送和供应，更多的患者可以通过零售药店或者线上购药的方式，来获得需要的药品。

“对于重症患者救治这方面，是我们当前工作的重点。”焦雅辉强调，第一点就是扩容全国的重症医疗资源，全国各地也按照要求，扩容和改造定点医院、亚定点医院，同时增加二级医疗机构的重症资源，重点拓展三级医院的重症医疗资源，包括床位、设备以及人员培训。国家卫生健康委也建立了日调度制度，随时调度各地医疗资源准备和使用情况。

第二点是关口前移，通过基层医疗卫生机构把合并基础疾病的老年人管理起来，根据他们的健康风险等级来实施分级健康管理。

第三点是要求三级医院要发挥重症救治的兜底保障作用，同时要求医疗机构要扩容急诊的接诊能力，扩容医院床位收治的能力。要求医院要畅通急诊和住院病房收治之间的绿色通道，对于急诊留观的重症患者要实现24小时清零收治。另外，对于120的供需紧张问题，也指导各地，一方面扩容120急救电话接听能力，另一方面要提高120急救车辆的响应率。利用多个渠道来解决非急救转运的需求，保证120救护车能够主要承担急危重症患者的转运。

第四点是强烈建议或者呼吁老年人能够加强疫苗接种，预防和降低重症和病亡的发生。