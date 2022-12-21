“阳了”以后喝多少水才够？专家教你这样轻松辨别

对于新冠轻症居家观察治疗的网友来说，喝水是非常重要的一环。那么，每天应该喝多少水？个人如何判断水是喝多了还是喝少了？不同体重的人群喝水的标准是统一的吗？为此，记者采访同济大学附属同济医院泌尿外科副主任医师黄盛松，为广大网友讲解相关知识。

黄盛松表示，新冠阳性后一定要多喝水，通过出汗把身体里的热量排出去，还可以润喉，减少咳嗽，稀释痰液，促进新陈代谢和排毒，减轻肝肾功能的负担。

那么，大家每天应该喝多少水？黄盛松建议，日常的喝水量应为1500-1700毫升。但是由于发热的时候，水分会随着呼吸道和皮肤大量丢失，所以这个时候喝水量要比平时多。

“因为每个人的体重体温不一样，所以喝水量也不是统一的，具体如何判断喝水是否足够，可以通过看尿液的颜色，进行科学判断。” 黄盛松说。

黄盛松表示，尿液不仅能排毒，还能指导大家科学喝水。尿液呈淡淡的黄色，说明喝水量正合适，过黄就说明尿液浓缩，饮水不足，而尿液呈白色，则说明喝水过多，容易出问题。“发热时，由于需要加快新陈代谢，所以可以比平时多喝一些，尿液的颜色也就比平时稍淡一些。”黄盛松说。

黄盛松提醒，补充的水分主要以温开水为主，不能以大量的饮料替代水，并且要分次来喝，不能在短时间里面大量喝水，否则可能造成水在身体里蓄积，影响心肺功能，严重的话还会造成水中毒。