为何有人感染新冠病毒出现“白肺”？国家卫生健康委回应

人民网北京12月27日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答媒体提问。

会上，有记者提问，有的新冠病毒感染者在就诊过程中发现了肺炎或者CT出现白肺现象，有网友认为这种情况可能是感染了原始毒株或者和接种疫苗有关系。形成白肺的原因是什么？奥密克戎是否会导致白肺现象？

对此，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，现在出现的所谓“白肺”与原始毒株和疫苗接种没有关系。当前的流行优势毒株仍然是奥密克戎毒株。

焦雅辉介绍，白肺是肺部影像学表现的口语化描述。肺部是由肺泡组成，肺泡里面充满空气，进行CT或者X线检查时，射线穿过肺泡，影像表现是黑色区域。但是，当肺泡里出现炎症或感染，有渗出液和炎性细胞时，肺泡就被渗出液和炎性细胞所填充，射线就穿不透，在影像学上出现白色区域。这个白色区域反映出来的是渗出物的影像学表现，并不是说肺脏组织实体变成了白色。随着渗出液的吸收、炎症的消退，白肺的表现也会逐渐消退，肺部的影像学表现会逐步恢复为黑色区域。并不是只要肺部出现了炎症就都叫白肺，白肺是比较严重的肺炎表现。一般来讲，肺部的炎症比较重，渗出的比较多的时候，白色影像区域面积达到70%到80%，在临床上大家口语化称为白肺。这个阶段患者会出现低氧血症或呼吸窘迫。这类患者在临床上，尤其是高龄合并严重基础疾病的患者可能出现，但是这样的患者占比非常低。

焦雅辉表示，不仅是新冠病毒，多个病原体都可以引发肺部炎症，像呼吸道合胞病毒、流感病毒，也包括一些细菌。治疗上，现在有成熟的专家共识和治疗方案，主要是俯卧位通气，另外进行给氧治疗，包括无创呼吸机、有创呼吸机、ECMO。加强原发病的病因治疗，白肺患者中有相当部分可以好转。

“我们一定要加强老年人的健康状况监测，要关口前移。老年人发生感染，尤其是出现呼吸困难等转重的情况，一定要及时就诊。”焦雅辉说，国家卫生健康委也要求，对于老年重症患者不需要经过分级诊疗逐级转诊，要直接转诊到三级医院进行就诊救治。