中疾控：共有130多个奥密克戎的亚分支输入我国

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，我国现阶段流行的毒株以BA.5.2和BF.7为主，但是现在一些国家出现了BQ.1和XBB等优势毒株，并且已经在我国本土病例中被检出，请问这些毒株的致病力如何，一旦传入国内，是否会引发新一轮流行？大家该怎样预防？

对此，中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，BQ.1和XBB是奥密克戎新的变异分支。国际上，在一些欧美国家已经逐渐显示出，它们是优势毒株，主要表现为传播力和免疫逃逸能力增加。但其致病力和奥密克戎其它系列变异株没有明显区别，重症率和死亡率在流行BQ.1和XBB的国家没有显著增加。

一旦传入我国是否会引起新一轮的流行？对此，许文波表示，其实BQ.1和XBB已经传入我国，近三个月以来已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入我国，一共有130多个奥密克戎的亚分支输入我国，同时50个亚分支引起关联的本土病例或者暴发流行，包括BQ.1和XBB，其中9个省49例病例中检出BQ.1及其亚分支，在3个省11个病例中检出XBB亚分支。目前，我国还是以BA.5.2、BF.7为主，BQ.1和XBB尚未形成优势传播，但其传播优势会逐渐增加，和BA.5.2、BF.7，以及其它50多个输入的亚分支，可能会形成一个共循环。

许文波说，预防BQ.1和XBB，其实和其它奥密克戎变异株一样，采取的措施就是监测其致病力有没有变化，监测其基因组有没有进一步的变异，如果其临床特征有任何变化，会和基因组特征联系起来进行研判，但是暂时还没有发现BQ.1和XBB在国内外引起重症和死亡增加的报道。

“预防还是要做好，我们是自己健康的第一责任人。”许文波强调。