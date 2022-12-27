两节期间如何加强农村疫情防控？国家卫健委作出这些部署

人民网北京12月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，临近元旦和春节，随着人员流动，疫情传播风险进一步加大。农村地区的医疗资源相对薄弱一点，实行“乙类乙管”之后，农村地区的医疗救治以及药品保障工作将如何开展？

“做好农村疫情防控，也是新阶段疫情防控的重点。”国家卫生健康委医政司司长焦雅辉指出，最主要的是两点关键措施，一方面，药品要能下去，药品要能配送到最末端、最终端，除了县和乡以外，村卫生室也都能够配足配齐需要的药品。另一方面，重症能够转上来，在农村地区发现重症患者后，能够及时转运出来，送到有救治能力的医疗机构就诊。

焦雅辉介绍，国家卫生健康委出台了相关措施，要求加强农村疫情防控，特别是在两节期间，作出了部署和安排。

第一，要求在农村以县为单位网格化布局县域医共体，县、乡、村都要发挥各自承担的功能任务，把有合并症的老年人，以及儿童这些高风险人群都纳入医联体管理。

第二，要充分发挥我国已经建立起来的城乡对口支援机制作用，要求在省内，由城市二级以上医院跟县医院建立结对关系进行分区包片，充分发挥城市优质医疗资源的作用，一旦发生需要重症救治的情况，要发挥市和县之间的两级转诊机制作用。

第三，充分发挥基层医疗卫生机构的作用，由乡镇卫生院和村卫生室，把高风险人群管起来，对他们的健康状况进行摸底，根据不同健康风险等级实施健康管理。一旦发生病情变化的时候要及时转诊。

第四，要进行分级诊疗和分类救治，特别是对重症患者，要立即转诊到具备相应救治能力的医疗机构。如果患者不具备转诊条件，要求城市支援医院要通过远程或者派驻专家指导的方式，指导开展医疗救治。

同时，要求各地在两节期间，支援医院要派驻人员在县医院驻点指导，另外也要求各地组派巡回医疗队，在两节期间加大对农村地区的巡诊，及时发现高风险人群，及早采取相应干预措施。