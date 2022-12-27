国家卫健委：三年来我国始终坚持把抗疫主动权握在手中

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，从新冠肺炎被确定为“乙类甲管”的传染病开始，到今天新冠病毒感染被调整为“乙类乙管”，经历三年时间。现在回头来看，跟最初疫情相交接的时候相比，我国取得了哪些进步？疫情策略也在不断调整，如何看待疫情策略的调整？疫情策略是不是最符合当今的实际？

对此，国家卫生健康委副主任李斌表示，近三年来，我国始终坚持把抗疫的战略主动权握在手中。先后遭遇了新冠病毒原始株和多个全球流行变异株的威胁，始终在与病毒赛跑。防控工作经历了突发疫情应急围堵、常态化疫情防控探索、全方位综合防控等不同阶段，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战、大上海保卫战，有效处置了百余起聚集性疫情，抵御了一波波境外输入疫情的冲击，为疫苗、药物的研发应用以及医疗等资源的准备赢得了宝贵的时间。

近三年来，我国始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。重症救治坚持关口前移，集中精锐医疗资源和救治力量。创新性地启用方舱医院收治轻症和无症状感染者，使感染者“应收尽收”、节约救治资源。统筹疫情防控和日常诊疗，对急危重症的患者全力救治，对65岁以上老年人、孕产妇、儿童、基础病患者等重点人群提供分级管理和服务。一系列医疗救治措施接连落地，为人民生命安全和身体健康保驾护航。我国疫情流行和病亡数保持在全球最低水平。人均预期寿命稳步上升，从2019年的77.3岁提高到2021年78.2岁，提升了近1岁。

近三年来，我国始终坚持向科学要答案、要方法，积极助力全球抗疫。科技抗疫取得重大进展，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，启动全球最大规模疫苗接种。利用大数据技术、人工智能方法，为流调及时定位病毒传播链提供坚强助力。坚持中西医结合、中西药并用，组织筛选了一批以“三药三方”为代表的临床有效方药。为全球首先发现并判定病原体，分享基因序列和防控经验，发起新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，推动抗疫国际合作和构建人类卫生健康共同体。

近三年来，我国始终坚持稳中求进，因时因势调整优化防疫政策。根据疫情形势变化，先后制定九版防控方案和诊疗方案，出台二十条优化措施和“新十条”进一步优化措施。不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，实施分区分级差异化防控，针对重点场所、重点人群、重点行业，出台有针对性的防控举措。接续推进新冠病毒疫苗全程接种、加强免疫和第二剂次加强免疫，研发并批准多条技术路线疫苗用于同源接种和序贯接种，重点提升高危人群免疫水平。

近三年来，我国始终坚持全面提升应急防治能力。既注重补安全短板，又着眼长远织牢防护网。我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，推进改革完善疾病预防控制体系，各级公共卫生与疾病预防控制体系建设全面提速。建设平战结合的重大疫情防控救治体系，统筹常态化疫情防控和应急处置。加大重症救治资源储备和重点药物市场供给，努力保障群众就医用药需求。

近三年来，全国上下团结一心，各地区各部门密切协作，各行各业风雨同舟，14亿人民守望相助，“联防联控、群防群控”发挥了巨大作用，铸就了伟大抗疫精神，赢得了抗击疫情的信心。实践充分证明，疫情防控策略政策符合我国国情，科学有效，得到了人民认可，经得起历史检验。