感染新冠病毒后干咳或咳痰怎么办？专家建议这样用药

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，不少网友表示，他们感染新冠退烧之后的主要症状就是咳嗽，有的是干咳停不下来，有的是浓痰咳不出去。请问专家，这两种情况分别应该吃什么药来缓解呢？

对此，中日友好医院呼吸中心副主任、呼吸与危重症医学科副主任杨汀表示，不但是新冠病毒感染以后会出现咳嗽咳痰的情况，许多呼吸道病毒感染都会出现这种情况。

“感染早期的表现比如发烧、鼻塞、流鼻涕等症状改善了，但遗留了咳嗽、咳痰的症状，叫感染后咳嗽或者感冒后咳嗽，主要是由于病毒损伤了气道黏膜，黏膜下神经暴露导致平滑肌反应性增强，容易出现气道收缩。”杨汀说。

杨汀表示，有些人表现为干咳，就是嗓子发痒的刺激性咳嗽，用一些对症的止咳药就可以了，中西药都有。有些人表现是有痰，早期是白色泡沫痰，后期出现黏痰甚至黄浓痰，这时候一般主张化痰的药。如果咳嗽几天，痰的颜色由白色变成了黄色，并且痰量增加，出现了浓性痰，这时候有可能是由于上呼吸道的病毒感染导致呼吸道防御能力的下降，出现了合并细菌感染的情况，建议用一些抗生素治疗，一般3到5天就可以了。