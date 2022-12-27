我国传染病防控动态调整的主要依据是什么？ 国家卫健委详解

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，从传染病防控的历史来看，曾经做过传染病法律归类的调整吗？主要依据是什么？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，分类管理一直是我国传染病防控的策略，一直实行着动态调整，依法科学管理也一直是我国应对传染性疾病的基本原则，具体将一种传染病划定为法定的或者不列为法定的传染病，列为哪类法定传染病，是综合考虑病原体的特性，疾病的特征、传播速度和范围、对生命健康的危害、对社会经济的影响，以及人群的免疫水平、卫生健康系统的防控救治能力等因素而做出的决策。

“随着这些因素的变化，例如人类对病原体认识的深入、防控救治能力的提升、人群免疫水平的提升等等，传染病的分类就会做出相应的调整，防控策略和措施也会做出相应的优化调整。”梁万年说。

梁万年表示，这次的调整是坚持人民至上、生命至上的理念，基于上述因素的综合分析，国际国内疫情形势和未来走向的综合研判，统筹社会经济发展与疫情防控等依法做出的科学调整。

他说，从法理依据看，当一种传染病可能对公民的身体健康和生命安全造成严重危害，可能造成重大经济损失和社会影响的时候，国家可以对公民和社会采取高强度的干预措施。但是当传染病对人体健康和生命安全的危害减弱，对于经济和社会的影响减轻的时候，国家就应该动态调整干预措施的强度，保证传染病的防控因时因势优化调整。

梁万年强调，从我国传染病防控历史和实战经过来看，当面临新发突发传染病时，由于对其病原学和流行病学的特征缺乏足够的认识，对其传染力、致病力以及是否病原变异特征尚不清晰，为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，我国自2003年传染性非典型肺炎、2005年人感染高致病性禽流感、2009年甲型H1N1流感，也就是甲流感等新发传染病应对以来，有效的经验做法是在第一时间将其纳入乙类传染病，并且实施甲类传染病管控措施，以快速控制疾病传播。但随着对疾病和病原体流行规律的研究和认识的深入，临床治疗手段、疫苗和药物的研发应用以及有效防控措施经验的积累，曾采取“乙类甲管”的甲型H1N1现在并入了流行性感冒进行管理，按照丙类传染病进行监测管理。