在吉林白山市沈白高铁吉林段新缘隧道内，建筑工人们正忙得热火朝天；在海南海口国际免税城，各类商品琳琅满目，购物柜台前排起长龙；湖南常德高新区一家企业接下一笔2000多万元的出口订单，车间里生产忙碌有序……随着疫情防控措施的优化，各地复工复产、复商复市加快回暖。

防疫关乎生命，发展关乎生计。习近平总书记深刻指出：“要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”2020年成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年经济规模突破114万亿元，两年平均增长5.1%；2022年经济顶住压力、稳中求进，持续巩固回升态势……在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们有效统筹了防疫情与稳增长、促发展与守底线、抓短期与谋长远这三方面重要关系，在保护了亿万人民生命安全和身体健康的同时，如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现“十四五”良好开局，迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。实践充分证明，我国走出了一条高效统筹疫情防控和经济社会发展的辩证之道，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。

应对世纪疫情是一场大战大考，最关键是如何做到既要保生命、保安全，也要保经济、保民生。近三年来，根据病毒变异新特点和疫情形势新变化，我们不断优化调整防控措施，始终在统筹疫情防控和经济社会发展间寻求最适合的平衡点，为经济社会发展创造了良好条件。从近三年为个体工商户减税降费超万亿元到粮食年产量连续稳定在1.3万亿斤以上，从“东数西算”等一批标志性重大工程为高质量发展积势蓄能到通过减半征收车辆购置税、发放消费券等释放内需潜力……我们以科学之策应对非常之难，宏观政策靠前发力、持续加力，微观措施加快落地、精准有力，提振了市场主体信心，助力万千市场主体纾困解难、积能蓄势，保持了经济社会发展大局总体稳定，实现了经济恢复回升。既抓战疫又抓发展，彰显了复杂形势下的战略定力，彰显了高效统筹疫情防控和经济社会发展的协调能力。

当前，疫情防控已经进入新阶段。要更好统筹疫情防控和经济社会发展，因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。要按照党中央部署，优化调整疫情防控政策，加强统筹衔接，有序组织实施，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。各地区各部门和各级领导干部要把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，准确把握明年经济工作部署要求，更加科学、精准、高效做好疫情防控，敢担当，善作为，察实情，创造性抓好贯彻落实，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

回顾近三年抗疫斗争，全力以赴答好统筹疫情防控和经济社会发展这道“加试题”，我们交出不凡答卷。当前，我国经济快速反弹的动能正在积蓄、释放。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，支撑高质量发展的生产要素条件没有变。相信随着疫情防控优化措施逐步有序推进落实，稳经济政策效应继续显现，必将最大程度释放经济社会活力，助力经济加速回稳向好，中国经济航船一定能劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 07 版）

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