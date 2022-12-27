调整为“乙类乙管”后防控措施的重点有哪些？国家疾控局回应

人民网北京12月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，调整到“乙类乙管”以后，是不是意味着完全放开了？调整以后疫情防控措施重点会发生哪些变化？

对此，国家疾控局副局长常继乐表示，顾名思义，原来叫“乙类甲管”，现在调整以后叫“乙类乙管”，甲管变乙管就是甲改成乙，但是“管”还在，调整的只是管的等级，而不是“不管”，更不是“躺平”。

常继乐指出，当前，根据病毒的特点、疫苗接种的普及、医疗资源的准备、防控经验的积累和全民健康素养水平的提升等综合研判，我国已经具备了将新型冠状病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”的条件，疫情防控进入新阶段，面临新的形势、新的任务，对新型冠状病毒感染调整管理措施既是科学的，也是必要的。

“对新型冠状病毒感染实施‘乙类乙管’，不是可以松口气、或者歇歇脚的信号，更不是完全‘一放了之’。”常继乐强调，不管是甲类、乙类甚至丙类传染病，在流行的时候都需要采取必要的控制传播措施。

常继乐介绍，调整以后的工作目标确立为“保健康、防重症”，工作重心由防范全人群感染转移到保护重点人群、降低重症和死亡，目的还是为了最大程度保护人民群众生命安全和身体健康、最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。调整以后防控措施的重点主要有几个方面，概括起来叫“三重一大”：

一是加强重点人群保护。进一步提高老年人新冠病毒疫苗接种率，保障充足药物供应，开展65岁及以上老年人等高风险人群健康调查，做好分级分类诊疗工作。

二是加强重点机构防控。做好养老院、社会福利院、医疗机构、学前教育机构等人群集中的重点机构防控，在疫情流行期间要加强人员健康监测，对像养老院和社会福利院这些机构，要适时采取封闭管理，严防机构内聚集性疫情发生。

三是做好重点行业防控。对维持社会基本运行的公安、交通、物流以及保障水电气暖这些行业，要强化员工个人防护和工作环境的通风消毒，建立人员轮岗备岗制度。

四是动态开展大型密闭场所防控和大型活动管理。强化疫情动态监测与应对，疫情严重时，对人员容量大、空间密闭的场所，比如场站码头、大型超市、大型娱乐场所还有交通运输工具等，短期内可以采取必要的减少人群聚集和人员流动等措施，暂缓大型活动的举办，来压制疫情高峰。

另外，倡导坚持个人防护措施。健康中国行动倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，所以“乙类乙管”后，仍然要坚持戴口罩、勤洗手、多通风，及时完成全程疫苗接种和加强针的接种。