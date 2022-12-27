国家疾控局：新冠病毒感染调整为“乙类乙管” 防控措施将发生四大变化

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，根据现行的传染病防治法，我国的法定传染病有多少种？是根据什么标准来划分的？从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，在防控措施方面有什么不同？

对此，国家疾控局副局长常继乐介绍，根据传染病的暴发和流行情况，以及它的危害情况，法定传染病在我国分为甲、乙、丙三类。现行的法定传染病一共是40种，其中甲类是2种，乙类是7种，丙类是11种。乙类传染病里面的传染性非典型性肺炎和炭疽中的肺炭疽，采取甲类传染病的防控措施，也就是平常大家说的“乙类甲管”。

常继乐表示，2020年，新冠病毒感染疫情发生以后，在2020年1月，基于当时对新冠病毒感染的病原、流行病学特征、临床特征等的认识，报经国务院批准同意以后，将新冠肺炎纳入法定乙类传染病，实施“乙类甲管”。当前根据新冠病毒变异情况和疫情形势的变化，将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整到“乙类乙管”。调整以后，在防控方面主要有以下四个方面的不同：

第一，在传染源发现方面，“乙类甲管”时，主要是通过风险职业人群“应检尽检”、风险区域的全员核酸筛查等方式来发现感染者。实施“乙类乙管”以后，主要是通过医疗机构就诊、居民自我健康监测、重点人群检测等方式来发现感染者。各地要保证社区保留足够数量的便民核酸检测点，保证零售药店、网络销售电商要有充足的抗原检测试剂，来满足居民的检测需求。

第二，在传染源的管理方面，“乙类甲管”的时候，对发现的感染者和未排除的疑似病例要实行隔离治疗措施。同时，对密切接触者要开展流行病学的调查和隔离观察。实施“乙类乙管”以后，对发现的无症状感染者和轻症病例采取居家健康管理。

第三，在社会面的防控方面，从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”以后，社会面的防控措施更多的集中在重点场所、重点机构、重点人群，取消或者减少对其他场所机构和人员活动的限制，尽量减少对群众正常生产生活的影响。比如，除了养老院、社会福利院这些特殊机构以外，不再查验核酸阴性证明，也不再对跨区域的流动开展落地检，也不再对外溢风险人员开展跨区域协查，不再划定高风险、低风险区，也不再采取高风险区“足不出户、上门服务”等风险管控措施。

第四，在国境卫生检疫方面，实行“乙类乙管”以后，对入境人员不再实施闭环转运、集中隔离等措施。来华人员按照海关要求，填写健康申明卡，申报正常且海关口岸常规检疫无异常的人员可以直接进入到社会面，对入境的物品不再采取预防性消毒，对进口冷链食品也不再进行抽验。