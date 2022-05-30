居家办公如何保护眼睛？这些提醒快收好

最近很多职场人士开启居家办公模式，视频会议、文件处理、沟通交流都转换成线上模式，面对电脑和手机屏幕的时间比线下办公更长。那么，居家办公该如何保护眼睛呢？

“居家办公期间，职场人士最常见的眼部问题是干眼症和视疲劳。”北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯教授在接受人民网记者采访时介绍，干眼症与眨眼次数有着很大的关系。人在正常状态下，每分钟会眨眼15~20次。但在盯着屏幕工作时，因为过于专注，眨眼次数会有明显下降，每分钟只眨眼5次甚至更少。眨眼次数的减少会使泪膜“刷新”的频率降低，减少泪腺分泌，使眼部细胞生存状态改变。

“同时，长时间、近距离注视屏幕，会使睫状肌长时间处在收缩状态，易导致痉挛的发生，引起视疲劳。视疲劳可以造成假性近视，假性近视不仅在儿童中常见，在长期使用电脑的人群中也时有发生，应引起重视。”王凯教授说。

那么，居家办公期间该如何保护眼睛呢？王凯教授表示，在使用电子设备时，尽量使人眼与屏幕之间的距离在30~50厘米之内。工作中尽量多眨眼，保持泪腺充分湿润眼睛。如果看屏幕半个小时，至少要让眼睛休息5~10分钟，可以向窗外远眺，切记不要在电脑前连续长时间工作。劳累一天之后，可以适当热敷眼睛，热敷可以有效缓解眼睛干涩的症状。同时，可以通过使用眼药水、做反转拍训练等缓解视疲劳。

“总之，科学用眼、注意用眼卫生，是避免居家办公出现眼部问题的关键。”王凯教授提示。（视频制作：实习生李佳悦）

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