压缩病毒传播空间：北京部分区域实行居家办公

自4月22日以来，北京市已累计报告新冠肺炎病毒感染者超过1700例。切实减少人员流动，北京朝阳、海淀、丰台、房山、石景山等多个涉疫重点区域实行居家办公、开展多轮核酸检测。

与病毒赛跑

在北京东三环附近的CBD区域，以往熙熙攘攘的早高峰时间，车流、人流稀少，街面上、地铁站内不见往日拥挤。这是北京市朝阳区推进居家办公，尽最大努力让社会面“静下来”，流动“慢下来”，让防疫“快起来”的缩影。

伴随各项防疫措施不断加强，朝阳区商务楼宇到岗率进一步降低，主要到岗人员为金融、系统维护等特殊行业人员。

通过分时段检查、错时检查等形式，朝阳区1666名双楼长对1140座商务楼宇进行全覆盖巡查；以CBD、中关村朝阳园、奥运功能区和文创实验区等园区为重点，对重点楼宇进行督导检查。

在北京市海淀区中关村西区内，各楼宇大厦落实居家办公要求，最大限度降低社会面流动性。

“5月21日前，我们已将员工到岗率控制在50%以内，在海淀区发布公告提级管控后，人员到岗率再次降低。”中国电子大厦物业副总经理赵飞说，“大厦4000余名员工除后勤保障、金融在线等必须到岗人员外全部居家办公。”

北京市海淀区委常委、宣传部部长肖丹介绍，海淀区加大对各类经营场所监督检查，确保区域内除保障基本生活需求的机构和单位外，均暂停营业。

让居家办公更有效率

奥密克戎变异株具有传播速度快、隐匿性强的特点，容易随着人员流动或聚集加快疫情传播。居家办公，“重”在居家，“要”在减少人员流动，对有效遏制疫情蔓延发挥了积极作用。

普华永道中国政府事务总监冀菲介绍，通过数字化转型，公司员工可以同时在线办公、修改报告。

为提升在线办公体验，多家办公软件企业纷纷升级内部协作工具，开发新功能和新版本。企业微信5月5日更新的版本中，可实现“一键提醒参会”，通知未上会的成员及时参会。

“5月份北京多区居家办公期间，蓝信视频会议日均场次比上月同期增长约70%，平均参会人数增长约73%，平均时长增长约60%。”蓝信移动CEO路轶说。

既能“走进”会议室落座，也能凭窗“眺望”CBD的美丽天际线……北京CBD全球数字会客厅近日上线，从数字化招商、办公服务及商务拓展等方面帮助企业实现线上办公和商务洽谈。“小到会场内桌椅、绿植，大到窗外的城市景观，数字会客厅高度还原了CBD的场景，让线上会议更有仪式感。”北京CBD管委会常务副主任牛海龙说。

北京市各委办局也积极行动，出台政策措施配合居家办公，政务服务事项尽可能网上申报、全程网办，商事登记相关事项加强在线咨询和办理。

力争尽快实现社会面动态清零

北京正利用“慢下来”“静下来”的宝贵时机，同心抗疫，力争尽快实现社会面动态清零。

在北京市海淀区学院路街道健翔园社区，按照疫情管控要求，社区暂时只开放一个出入口，居民凭证进出。

“社区2900余名居民大多居家办公。一些居民还就地转为志愿者，参与社区防疫。”健翔园社区党总支书记董素萍说。

专家介绍，因工作环境和休息环境重叠，一些居家办公群体可能产生烦闷情绪。近期，分布在北京市全市的300多个社会心理服务站点、扎根社区的6100余名社会心理指导师们，通过扮演陪伴者和倾听者，对大家进行心理辅导和干预。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，北京市本轮疫情早期传播链条基本被切断，已完全得到控制。北京市卫生健康委员会副主任钟东波表示：“我们一起再咬咬牙，沉住气，团结一心，一鼓作气，一定能在较短时间实现‘动态清零’，全面恢复正常生产生活秩序。”