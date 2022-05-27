医保社保电子化，让生活更便捷（网上中国）

社保卡、医保卡、身份证、银行卡等证件太多，随身携带担心丢失；退休人员身处异地，每年前往社保部门认证养老金领取资格不方便；异地就医备案结算，窗口排队报销太麻烦……电子社保卡的推广和全国统一的医疗保障信息平台的建成，使这一切有了改变，让百姓享受到更便捷的服务。

功能丰富便利百姓生活

河北省石家庄市一家药店的结账柜台前，马先生打开手机上电子社保卡的医保支付码，通过扫码器识别后直接完成了医保个人账户的付款。“自从我在网上申请了电子社保卡，出门买药、坐公交车、交水电费都再也不用带着各种实体卡，只要拿上手机就足够了。电子社保卡操作简单功能多，真是太方便啦！”

如今，电子社保卡正越来越为大众所熟悉。打开手机上的APP或者微信、支付宝中的小程序，点击“领取”按钮并完成身份认证，即可获得电子社保卡。人力资源和社会保障部数据显示，截至今年2月，电子社保卡领用人数已超过5亿人。

丰富而实用的各种功能让电子社保卡为人们的便捷生活提供了强大助力。据人力资源和社会保障部有关负责人介绍，作为实体社保卡的线上形态，电子社保卡是持卡人线上享受人社服务及其他民生服务的电子凭证和结算工具。线上查询社保权益记录、就医购药支付结算、办理参保缴费、办理职业资格认证……电子社保卡功能丰富多样，无不与人们的生活息息相关。

此外，通过电子社保卡甚至还能在线找工作。据介绍，2020年7月，电子社保卡开通了“就业在线”平台，汇聚多家人力资源服务机构。截至目前，该平台已累计发布1635万个岗位信息，当前有效岗位811万个。劳动者只需登录电子社保卡，即可了解到实时、跨区域的招聘信息。该平台作为由人力资源和社会保障部组织建设的国家级招聘求职服务平台，通过对求职者、人力资源服务机构、用人单位进行身份认证，大大提升了供求双方的身份可信度和招聘求职信息的可信度。平台还整合多种优质岗位招聘信息、各地招聘会、相关政策资讯和各种直播活动等就业信息，并汇聚全国各类人力资源服务机构，为不同类型、不同需求的求职者提供可靠、有效的就业信息。

一卡通用线上认证身份

来自河南的吴女士大学毕业后选择留在北京打拼，如今她已在北京定居20余年，并将自己的母亲从家乡接来一起生活。“以前我母亲每年的养老金领取资格，都得回老家的社保局现场进行认证。她的身体不好，因此我每年都会向公司请年假陪她一起回去。到了现场，还需要再排队。年年这么往返挺费时间的。”吴女士说，“现在电子社保卡的养老金领取资格线上认证就大大减轻了我们的负担。我通过手机直接进行线上操作，再也不需要奔波，既方便又快捷。”如今，持卡人可以凭借电子社保卡直接实现线上待遇资格认证。即使身在异地，也可以随时随地进行刷脸认证，不必再去现场办理。

此外，电子社保卡还可用于政务门户网站的快速注册和登录。以国家政务服务平台网站为例，作为国务院和国务院各部门以及各省、自治区、直辖市人民政府在国际互联网上发布政府信息和提供在线服务的综合平台。在个人用户登录时，可直接通过电子社保卡扫码登录，不需要再进行账户注册。一张“电子社保卡”，同时解决了多个政务门户网站的登录，不再需要反复注册账号，为人们使用政府门户网站和政务服务提供了便捷。

统一平台提升医保服务水平

长期以来，异地就医一直是个令人颇感棘手的问题：在外地看病得先垫付医疗费用，还得保存好各种单据才能报销；老人到子女所在城市生活，看病就医需要攒上整个季度或者半年才能回到老家进行报销……种种流程繁琐复杂，尽快推动全国统一的医保信息平台建设成为不少人的呼声。

近日，据国家医疗保障局公布，历经两年多时间，全国统一的医疗保障信息平台已基本建成。目前医保信息平台已在31个省份和新疆生产建设兵团全域上线，有效覆盖约40万家定点医疗机构、约40万家定点零售药店，为13.6亿参保人提供优质医保服务。医保信息平台涵盖支付方式、跨省份异地就医、公共服务、药品和医用耗材招采等14个子系统，目前已陆续落地应用。专家认为，医保信息平台已经在异地就医结算、支付方式改革、医保智能监管、药品集中采购、医药价格监测等领域发挥重要作用，并支撑医保跨区域、跨层级、跨业务、跨部门、跨系统的信息共享、业务协同和服务融通，实现医保业务“一网通办”“一窗办结”。

此外，国家医保服务平台APP关注适老化改造，针对医保报销需求更大的老年人群体，还专门开发了“大字版”功能，让老年人也能享受到医疗保障信息平台所提供的优质、便捷服务。