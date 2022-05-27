守住中老年人的“体面”

每年的5月25日是“国际爱肤日”，也称“全国护肤日”。皮肤是人体最大的器官，也是人体防御疾病、保卫健康的“第一道防线”。但随着年龄的增长，机体的免疫性衰老，皮肤疾病的发生率也越来越高。

为提升中老年人和公众对常见皮肤病预防的重视程度，由中国老年保健协会指导的《中老年常见皮肤病预防科普手册》日前发布，为中老年人提供了实用性指导和建议。

影响生活质量却常被忽视

中国老年保健协会副会长兼秘书长俞华指出，皮肤疾病是危害中老年人健康和生命质量的常见疾病之一，关乎中老年人的“体面”，相比于慢性病、癌症等，容易被忽视。实际上，皮肤疾病因为瘙痒、疼痛、皮损等症状非常容易影响患者生活质量。

作为联合发起方之一，《中国社区医师》杂志执行社长陈静介绍，中国每年约1.5亿人患有皮肤病，皮肤病患者的数量还在逐年上升，严重影响其生活质量和心理健康。然而，目前中老年人群对皮肤病预防认知有待提升。此次公布的科普手册聚焦科普认知与预防，呼吁中老年人重视常见皮肤病，包括湿疹、皮肤瘙痒症、带状疱疹3类常见皮肤病症状，及时了解这些疾病的症状和危害，鉴别误区，及早预防、尽早诊治，有利于为中老年健康幸福生活铺垫平坦之路。

警惕三类常见皮肤病

皮肤状态是身体状况的晴雨表，瘙痒、干燥、疼痛、起皮疹等症状，虽然常见，但不容小觑，它们可能是皮肤在发出警报。北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授举例说，持续反复皮肤瘙痒可能是皮肤瘙痒症或湿疹；中老年人皮肤疼痛常见的原因是感染性疾病，如水痘—带状疱疹病毒感染引起的带状疱疹，也有可能是皮肤干燥导致皮肤结构被破坏而产生疼痛，还有可能是其他疾病造成的疼痛，如皮肤细菌感染或非感染性炎症造成的疼痛等。瘙痒、疼痛等症状白天发作会影响日常活动，晚上发作可能影响睡眠，长此以往，会大大降低生活质量且影响情绪。

张建中提醒，防优于治，年龄增高、自身有基础疾病、免疫力低下等人群，尤其要警惕皮肤病来袭。以带状疱疹为例，约1/3的人在一生中可能会患带状疱疹，中老年人可以尽早接种带状疱疹疫苗，同时还应提高自身免疫力，适度锻炼，及时增减衣服，选择宽松柔软、透气性好的纯棉衣物和床单被褥，清淡饮食，不喝酒，少食用油炸、辛辣刺激食物，洗脸不宜过度，做好保湿工作。

全科医学帮中老年人“护肤”

在北京大学第一医院全科医学科主任迟春花教授看来，中老年人的皮肤健康离不开基层全科医生的照护，而很多居民对家门口的社区卫生服务中心以及全科医学的了解有待提升。作为辖区居民的“健康守门人”，社区卫生服务中心或乡镇卫生院服务的内容除了医疗，还有以健康为中心、以患者为中心的预防、保健、康复、健康教育、计划生育等。上医治未病，越是高明的医生越应该把预防与临床工作更紧密地结合。如果好的预防手段能阻止疾病的发生，例如接种带状疱疹疫苗降低患病风险和疼痛风险，这就是值得花大力气推进的事情。

迟春花指出，对于中老年人常见疾病、预防接种和咨询等，居民在家门口就可以得到较为全面的健康管理方案，同时，很有必要开展社区防治体系和能力的建设。希望通过遍布全国的基层医疗卫生机构，倡导预防为主，防治结合，提升患者自我管理能力。