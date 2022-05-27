优质医疗资源怎样均衡布局？深化医改2022年“划重点”

要解决看病就医问题，优质医疗资源的“蛋糕”怎样能够既做大，又分好？近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，圈定今年要点，细化医改“路线图”。

促进优质医疗资源扩容和均衡布局

大病重病在本省就能解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇、村里解决——就近“看上病”“看好病”是群众的期盼，也是深化医改的方向。

根据安排，今年将继续推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，发挥其引领辐射作用。同时，发挥省级高水平医院的辐射带动作用，增强市县级医院服务能力，提升基层医疗卫生服务水平，持续推进分级诊疗和优化就医秩序。

国家卫生健康委相关负责人表示，既要加快优质医疗资源扩容，把“蛋糕”做大，又要均衡布局优质医疗资源，把“蛋糕”分好，构建起有序的就医和诊疗新格局。

目前，全国已布局10大类17个国家医学中心，8个省份试点建设26个国家区域医疗中心。今年，将围绕死亡率高、疾病负担重、转外就医集中、严重危害群众健康的病种，继续开展国家区域医疗中心建设项目，基本完成全国范围内的规划布局。

此外，支持各省份参照国家区域医疗中心建设模式，推进在省内建设区域医疗中心，引导省会城市和超（特）大城市中心城区的医院支持资源薄弱地区，推动优质医疗资源向市县延伸。

深入推广三明医改经验

2012年始，福建三明以虚高药价为“靶点”，对千头万绪的医药卫生体制改革展开“靶向治疗”。

从严控药品流通环节价格“注水”的“两票制”，到医疗、医保、医药领域“三医联动”，当地持续探索建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，让百姓、医务人员、医疗机构等多方主体受益。

此后，三明医改的经验在全国得到大力推广。

今年，深入推广三明医改经验仍是重点工作任务，涵盖开展药品耗材集中带量采购工作、推进医疗服务价格改革、推进医保支付方式改革、深化公立医院人事薪酬制度改革、加强综合监管等举措。

国家卫生健康委相关负责人表示，2022年，将围绕继续压实地方党委政府责任、持续开展推广三明医改经验监测评价等重点，对工作任务进展缓慢、成效不明显的地方开展专项调研和督促指导，遴选深化医改真抓实干成效明显的地市并给予奖励，推动三明医改经验在各地落地生根、开花结果。

推动公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体。各级各类公立医院高质量发展，为持续改善基本医疗卫生服务公平性、可及性发挥重要作用。

据了解，今年将点面结合，推动试点医院深化体制机制改革，实施公立医院改革与高质量发展示范项目，开展公立医院高质量发展评价。

国家卫生健康委相关负责人介绍，要指导14家试点医院对标国际一流，加强学科建设和医学科技创新，并要求试点医院坚决维护公益性，充分调动医务人员积极性，深化薪酬分配制度改革，提高人员支出占比和稳定收入占比。

全面深化医药卫生体制改革，既要在老百姓就医诊疗上做文章，也要把公共卫生服务能力建设摆在重要位置。

省市县三级疾控体系、重大疫情救治基地、国家区域医疗中心、地市级城市P2实验室建设……国家发展改革委信息显示，2022年中央预算内投资安排结构安排不低于300亿元支持卫生健康领域项目。

国家卫生健康委相关负责人表示，要着力增强公共卫生服务能力，落实预防为主，结合新冠肺炎疫情防控工作，提升疾病预防控制能力，加强医防协同，深入实施健康中国行动，保护人民生命安全和身体健康。