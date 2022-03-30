@家长请注意 孩子频繁眨眼？可能不是因为过敏

春季是过敏性疾病的高发季，不少儿童出现频繁眨眼睛的情况，很多家长理所当然地认为是过敏导致的。其实，虽然都有频繁眨眼睛的症状，但原因可能不尽相同。本期《1分钟养生课》邀请浙江大学医学院附属儿童医院眼科副主任医师郑晓雨，为广大网友分享儿童眼干眨眼的相关知识。

郑晓雨分析，导致儿童眼干眨眼的原因很多，总的来说，有七个主要原因，具体是：

一是结膜炎。和过敏体质有关，小朋友会觉得眼睛痒，揉眼睛；

二是睑缘炎。由于细菌感染或者疲劳，接触药品或者化妆品之类，出现了睑缘的发红、炎症，会引起小朋友的眼部异物感；

三是倒睫毛。东方人的面孔容易在下睑形成赘皮、倒睫，睫毛摩擦在角膜表面，引起频繁眨眼睛；

四是异物。如果不慎将一些小沙子、小毛絮弄到眼睛后，小朋友也会表现为挤眉弄眼；

五是角膜炎、感冒、外伤或者眼部的炎症引起的角膜损伤，表现为畏光，有时候会流泪，有时候也会眨眼睛；

六是视疲劳。多出现在学龄期的儿童，由于长时间看书或者是视频学习，产生了疲劳，可能会通过眨眼睛来获取一个更清晰的视觉；

七是抽动症。小朋友眨眼睛的同时会伴有耸鼻子、耸肩或者发出一些奇怪的声音。

最后，郑晓雨强调，儿童眼干眨眼有很多原因。如果长时间不好，请家属带着小朋友到医院，请医生帮忙一一排查。

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