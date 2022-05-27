“一人阳性整楼入户消杀”是否合理？国家卫健委回应

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，近期，一些地方对病例居住或者活动过的地方进行了终末消毒，但是有些地方在执行过程中加码到了“一人阳性整楼入户消杀”，这样做是否是合理的？另外，终末消毒应该如何在尽量减轻对群众正常生活影响的情况下做到更加的精准？

对此，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，消毒是实施“人、物、环境”同防、切断传染病传播途径的有效措施和手段，在疫情防控过程中发挥重要作用。按照传染病法防治规定，对被传染病病原体污染的场所和物品进行严格消毒处理。国家卫生健康委高度重视消毒工作，疫情发生以来，先后印发了多个消毒技术文件，科学指导精准消毒，并做好公众的科普宣传，各行各业落实主体责任，针对本行业的特点，也都细化了规定，并且实施相应的监督。

在疫情防控过程中，各地组织专业的消毒队伍依法依规按照新冠肺炎防控方案以及根据流行病学调查的结果，对病例或者无症状感染者居住或者活动过的场所，以及可能被污染的环境场所进行终末消毒，为确保环境安全发挥了重要作用。

“但是我们也发现，在消毒执行过程中，个别地方存在着沟通不到位、操作不规范等问题。对此，我们也要求进一步加强对政策文件、技术操作流程、消毒方法的培训、宣贯，以及加强消毒过程中的监督等工作。各地在组织入户消毒过程中，要严格按照消毒技术规范和流程执行，同时要注重加强事前、事中、事后的沟通，让大家能够理解和支持消毒工作，共同做好规范消毒。”雷正龙说。