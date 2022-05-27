奥密克戎感染后会获得天然免疫？中疾控专家解答

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

对于“奥密克戎感染后就会获得天然的免疫”的说法，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在会上表示，“新冠病毒在变异和进化，尤其是最近流行的奥密克戎变异株，我们还在不断的认识过程中。感染病毒之后，从理论上会产生天然的免疫，但是这不是目前我们应做出的选择。”

王华庆解释，一方面，奥密克戎变异株还会导致重症和死亡，尤其是在慢性病人群当中、老年人当中会出现这样的情况，如果不接种疫苗，单靠自然感染获得免疫，这可能是个危险的选择。第二，新冠病毒疫苗应用以来，其预防重症和预防死亡的效果还是非常明确的。

此外，奥密克戎变异株发生了一个相当大的变异，这种情况下，自然感染产生的免疫力还有很大的不确定性。

王华庆介绍，最近有两项研究，都发表在世界顶级的医学期刊上，一个是在《自然》医学期刊上发表的，还有一个是《新英格兰》杂志上发表的，这两项研究的结论是奥密克戎变异株在未接种疫苗人群中诱导的中和抗体水平要低于疫苗接种者，诱导的抗体广度不够，针对其他变异株感染的保护作用有限。