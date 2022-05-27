中疾控专家：奥密克戎疫苗已进入临床试验 确定其研究结果还需时间

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，目前针对奥密克戎的疫苗已经进入到临床试验，公众是否在接种第二针或者加强针的时候需要等到奥密克戎疫苗正式应用之后再接种呢？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，奥密克戎变异株使得新冠病毒的传播速度更快，传染性更强，另外也使得传播过程更加隐匿，实际上感染风险一直在增大。在这种情况下，目前新冠病毒疫苗其实对预防重症和预防死亡的效果是明确且显著。而且，新冠疫苗如果完成全程接种和加强针的话，效果会更好。

王华庆指出，目前开展奥密克戎株疫苗的研究，是期望在未来在应对新冠病毒的过程中能够增加一个手段。奥密克戎变异株疫苗虽然已经进入了临床试验，确定其研究结果还需要时间。

另外，现在病毒的变异和进化也增加了不确定性，当前奥密克戎疫情在全球，尤其是有些国家流行的还是比较严重的。在这种情况下，尤其是对老年人，包括对那些有基础性疾病的人，如果不完成全程接种、加强针接种，一旦疫情出现时，会带来更多的重症、也会增加对医疗救治负担。当务之急是尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针的接种。