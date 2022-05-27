国家卫健委：全国每天新增新冠肺炎本土感染者已降至600例以下

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细新冠肺炎疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，全国日新增新冠肺炎本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但每日仍有10余个省份报告新增本土感染者，疫情防控形势依然严峻复杂。

“近几日，全国疫情继续稳定下降，全国每天新增新冠肺炎本土感染者已降至600例以下。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，当前，上海市每日新增报告感染者数已连续4天降至500例以下，疫情继续处于稳中向好的可控状态，但相较全国其他城市仍处于较高风险水平，仍需要警惕部分重点场所疫情反弹；北京近两日新增报告感染者数量显著降低，已有8个区县达到社会面稳定清零状态，但丰台、海淀等区近日仍发现社区感染者，疫情社区传播风险仍局部存在，需要加大排查集中隔离力度。

吉林近期部分抵边县报告本土病例，且感染来源不明确，疫情有自抵边地区逐渐向内陆地区扩散趋势，已出现外溢，需高度重视输入风险，强化外防输入各项措施。天津目前呈现多点聚集性疫情，社区传播风险仍然存在。四川广安邻水疫情进入扫尾期，已连续多日没有报告非管控人员感染者，疫情风险可控。河南疫情基本稳定，郑州市全域实现社会面清零，许昌局部尚存在小规模疫情。

米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不动摇，以快制快处置疫情，查漏洞补短板，做好核酸筛查、流调排查和风险人员管控，尽早阻断传播链。要依法依规、科学精准落实防控措施，保障群众基本生活和正常就医需求。

雷正龙表示，当前，全国面临“外防输入、内防反弹”的压力持续存在，国家卫生健康委将继续指导各地进一步贯彻落实“四早”要求，升级防控能力，提高应对处置效率和质量，压实疫情防控“四方”责任，落实重点场所、重点人群、重点单位防控措施，科学精准施策，坚决防止简单化、一刀切、层层加码，统筹做好疫情防控和社会经济发展。

“抗击疫情需要群防群控，要继续保持良好卫生习惯，遵守疫情防控要求，积极接种疫苗，切实履行好自己健康第一责任人职责。”米锋说。