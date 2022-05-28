北京：本轮疫情早期传播链条基本被切断

5月27日下午，北京召开第347场疫情防控新闻发布会，通报最新情况。北京市疾控中心副主任刘晓峰表示，北京本轮疫情早期传播链条基本被切断，已完全得到控制。近期新增的韵达快递长阳分部、中铁十一局三公司等相关疫情已基本得到控制；岳各庄市场、友谊社区、东方广场等相关疫情逐渐趋稳。26日海淀区新增四拨子村、立方·庭大厦相关疫情，导致疫情出现波动，但总体呈下降趋势。

5月27日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者20例，均为隔离观察人员，已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建强调，北京坚定推进动态清零行动，消除社会面隐匿传播风险，保护人民生命安全和身体健康。

此次发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏就违规开展核酸检测，造成疫情传播扩散重大风险的相关事件进行了通报。继近日警方对朴石医学检验实验室，涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查后，又发现自4月25日以来，北京金准医学检验实验室有限公司为牟取非法经济利益，违规将多区采集的“5混1”“10混1”核酸样本，采用多管混检的方式进行检测，人为稀释样本，影响检测结果准确性，涉嫌妨害传染病防治罪。

另据了解，2022年北京市初中学业水平考试将于6月24日至26日举行，为保障广大考生的生命安全和身体健康，确保考试平稳有序，北京教育考试院发布了2022年北京市初中学业水平考试疫情防控通知。通知明确，考生须遵守北京市和所在区疫情防控规定和要求，做好个人防护，不到人员密集和流动性较大的场所活动，不前往中高风险等级地区，避免接触有疫情风险的人员和物品。为避免因疫情变化影响参加考试，考前14天，考生须在京且保持居家或家校两点一线，按区考试中心和学校要求进行健康状况监测，每日进行体温测量并如实报告。