从空气炸锅能不能用说起（养生杂谈）

炸鸡块、炸排骨、炸藕盒……金黄香脆、外酥里嫩的油炸食物，是否让您垂涎欲滴？油炸食品虽然好吃，可是高脂肪、高热量不利健康，怎么办？自从宣称“无油”“少油”的空气炸锅问世，不少人如获至宝——不放油或少放油也能做出酥酥脆、嘎嘎香的食物，满足味蕾的同时还能减少油的摄入量，简直两全其美！

可这两天，一则“专家不建议多用空气炸锅”的消息冲上热搜，称空气炸锅的高温加热会使食物产生潜在致癌物丙烯酰胺，有致癌风险，且“高温下很多营养素会流失”“容易造成不饱和脂肪酸摄入不足”。对此，很多网友却并不买账，甚至有人说“建议专家不要建议了，再建议下去，啥也不能吃了”。

空气炸锅还能不能用？问题到底出在哪里？

很快，反转来了。不少营养学专家发文辟谣——丙烯酰胺的产生不是空气炸锅的错，只要食物里有碳水化合物和蛋白质，经历120℃以上高温，就会不可避免地产生丙烯酰胺。也就是说，人们平时用普通锅具高温煎炒、油炸、红烧或烤的食物，都或多或少地含有丙烯酰胺，但人们总体摄入的丙烯酰胺量并不多，因此不必过于担心。与传统油炸相比，空气炸锅可以减少油脂的使用，对健康还是有益的。不过，要想健康饮食，还是得少吃油炸食品，使用空气炸锅时，尽量调低温度、缩短加热时间，同时注意控制频次。

其实，这则消息说的“不建议多用空气炸锅”并非完全没有道理，为何会被网友吐槽和回怼？很大原因在于支撑观点的理由站不住脚——抛开剂量谈危害，很容易造成危言耸听。丙烯酰胺虽是潜在致癌物，但只要摄入量在安全范围内，又何必杞人忧天？判断一个事物健康与否，既要讲清楚前提，要有频率与量的考量，也要具备一定的常识。“高温下很多营养素会流失”“容易造成不饱和脂肪酸摄入不足”之所以让人无法接受，是因为其严重脱离现实，试想有多少人会一日三餐只吃空气炸锅做的食物呢？对于大多数人而言，普遍的健康困扰不是油摄入不足而是过量，如此经不起推敲的说辞，怎能不让人反感？

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