春夏养阳多保暖（中医养生）

俗话说：“春捂秋冻，不生杂病。”春季天气变化较大，极易出现乍暖乍寒的情况，加之春回大地，人体的阳气开始趋向于表，腠理开始变得疏松，对寒邪的抵抗能力有所减弱。一旦遇到“倒春寒”，人们常会觉得自己“不像秋天那么抗冻”，特别是老人、儿童、产妇、慢性病患者，容易因不适应而受寒，导致各类疾病的发生。

《黄帝内经》云，“春夏养阳，秋冬养阴”。春夏养阳，即养生养长。春季养生在精神、饮食、起居诸方面，都必须顺应春天阳气生发、万物始生的特点，注意保护阳气，着眼于一个“生”字。那么，春捂应该如何“捂”？

捂肚子。主要是捂肚脐，肚脐又叫神阙穴，温暖此处可鼓舞脾胃阳气，特别是一些胃部怕冷、爱腹泻的人，要特别注意肚脐部位的保暖。

捂脚。寒从足下起，四季的养生保健都应该注重足部保暖。春天衣着宜“下厚上薄”，既养阳又收阴。下体宁过于暖，上体无妨略减，这样才能让阳气生发。

捂背。中医理论认为背部属阳，而贯穿整个背部的督脉又被称为“阳脉之海”。后腰又为肾之府，胃肠道不好以及肾阳虚的人，千万不要急着把低腰裤穿起来。

当然，“捂”的程度应以自身感觉温暖、不出汗为宜。如果“捂”时不觉得咽干舌燥，身体也不出汗，即便气温稍高，也不必急着减衣。如果觉得“捂”后身体出汗，则要早点换装，不然“捂”出了汗反而容易着凉。如果连续两周最高气温都在15摄氏度以上，而且比较稳定，那就不必再“捂”了。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 19 版）