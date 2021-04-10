关注世界帕金森日：警惕将帕金森病误认为自然衰老

人民网北京4月10日电 （记者乔业琼）随着我国人口老龄化进程加速，帕金森病作为严重威胁中老年人身体健康的疾病，受到越来越多的关注。在第25个世界帕金森日来临之际，人民网专访北京宣武医院功能神经外科副主任胡永生，就帕金森病的相关知识进行科普宣传。

患病人数多 严重威胁中老年人健康

记者：每年的4月11日是世界帕金森日，请介绍下帕金森病的相关情况。

胡永生：帕金森病是中老年人群中的一种常见的退行性疾病，平均患病年龄约为60岁。据《中国帕金森病治疗指南（第四版）》，我国65岁以上人群中，帕金森病的患病率约为1.7%，患病人数超300万。帕金森病已成为继心脑血管疾病和肿瘤后，严重威胁中老年人健康的“第三杀手”。

记者：帕金森病有哪些表现症状？对日常生活有何危害？

胡永生：帕金森病对患者的日常生活会造成明显影响，随着病情的发展，严重者甚至会完全丧失生活自理能力，个别还会丧失言语能力，导致患者常常处于孤独、寂寞、无助，甚至焦虑、抑郁的状态。

帕金森病的典型表现有：

1、静止性震颤：多为患者的首发症状，始于一侧肢体远端，在全身静止的状态下会出现震颤，随意运动时会减轻或停止，精神紧张时加剧，入睡后消失。在行走时，手部静止性震颤加重，典型的表现是频率为4～6Hz的“搓丸样”震颤。

2、肌强直：患者的肢体肌肉僵硬、关节强直，在活动肢体关节时，犹如转动齿轮，会出现断续停顿，称为“齿轮样强直”。严重肌强直的患者，活动肢体时类似弯曲铅管的感觉，称为“铅管样强直”。

3、运动迟缓：患者动作缓慢，手臂摆动幅度变小，走路拖步，步距缩短，转身困难。洗漱、穿衣、系鞋带、扣纽扣等精细动作笨拙、不灵活。

4、姿势异常：行走时常常小碎步，越走越快，不易止步，称为“慌张步态”。部分患者伴有平衡障碍，容易跌倒。站立时，患者头前倾、躯干屈曲、四肢紧缩，从侧面看，呈现出“猿猴状体态”。

健康生活 警惕早期表现

记者：我们了解到，帕金森病在早期很难被发现。在日常生活中，有哪些异常情况，可能是帕金森病的早期症状？

胡永生：帕金森病的早期发现往往比较困难，因为人的自然衰老也会出现一些类似帕金森病的症状，经常会掩盖帕金森病。有几种常见的问题，很可能是帕金森病的早期表现，需要引起警惕，如嗅觉减退、顽固性便秘、盗汗、睡眠质量差、说话声音变小等。

此外，还有几个比较有特殊意义的早期表现，很可能是帕金森病。

1、面具脸：患者面容呆滞，没有表情，看上去很严肃，像戴了面具一样。

2、小写征：患者写字动作不灵活，一行字写下来会越写越小，字迹不清楚。

3、起步困难：从静止到运动状态时，患者迈不开步子，特别是最初起步的时候比较困难，需要先稍微活动几下，才能迈开步子行走。

记者：在日常生活中，我们如何预防帕金森病？

胡永生：帕金森病是一种与衰老有关的退行性疾病，直到现在，医学上依然不清楚退化的具体机制究竟是什么。但目前研究表明，帕金森病的发病与多种因素有关，包括年龄增长、社会因素、环境因素、接触有毒物质、遗传因素、压力和不良生活方式等。当各种因素导致脑内黑质多巴胺的分泌不能满足正常的人体生理需求时，就会出现帕金森病。

虽然没有特别有效的预防措施，但在日常生活中少熬夜，适当运动，保持健康的生活和饮食习惯，尽量避免过长时间连续高强度劳动，劳逸结合，远离有毒有害化学物质等还是很有必要的。