“痰”出结果？核酸检测不挨“捅”行不行？

多轮核酸检测正在疫情中高风险地区反复开展。

进行核酸检测，需要用拭子在咽部反复刮擦，不少人挨“捅”了好多次。有热心网友发现，在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中提到可以通过测痰液进行核酸检测。如果“咳痰”也能出结果，不就可以不挨“捅”了吗？

那么，究竟取自哪个部位的检测标本更有效？这招究竟能不能行得通呢？科技日报记者独家连线采访了核酸检测领域专家、西安交通大学教授、天隆科技创始人彭年才。

哪个部位的检测标本最有效

“无论选取什么部位的标本，只要能从中获得核酸，通过核酸的富集、纯化、扩增，检测出里面究竟有没有病毒，进而反映一个人有没有携带病毒，就是合格的样本。”彭年才告诉科技日报记者，对于呼吸道传播的新冠病毒而言，咽拭子、鼻拭子、肛拭子、痰和肺泡灌洗液等都可以是有效样本。

以咽拭子为例，在刮擦时除获得咽部分泌物之外，还要刮出足够的、包裹着病毒的上皮细胞。而痰液不仅包含支气管黏膜上皮的黏液分泌物，还包括脱落的黏膜上皮细胞、炎性细胞等，感染者的这些脱落细胞中会裹挟病毒，在进行核酸提取后可检出阳性。

此外，不同的采样部位往往有不同的代表性。有专家表示，鼻咽拭子代表上呼吸道感染，痰液代表下呼吸道感染，肛拭子代表机体核酸存在的负荷。例如此前临床上发现，有的确诊病例只有消化道症状，呼吸道检测可能漏诊。因此，在一些特殊情况下，不同部位的样本检测可以互相补充、互相印证。

痰液作为检测标本由来已久

“两年前的疫情初期，新冠病毒主要引起肺部炎症，因此对肺泡灌洗液进行核酸检测。”彭年才说，随着人们对新冠病毒的科学认知，例如在感染者粪便中分离出了活病毒，提示肛拭子也可以探测到病毒，检测样本逐渐丰富。

科技日报记者查询资料显示，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第五版）》中笼统地将样本分类为呼吸道标本和血液标本。到第六版才将呼吸道标本分为鼻咽拭子、痰和其他下呼吸道分泌物，而且还特别提出，为提高核酸检测阳性率，建议尽可能留取痰液，实施气管插管患者釆集下呼吸道分泌物，标本采集后尽快送检。

可见，针对当时的新冠病毒而言，痰液检测优于鼻咽拭子检测，有助于降低核酸检测的假阴性率。

痰液检测未必更好

“核酸检测的采样就像‘剪豆芽’，与感染病程和病毒载量等都有关系，要选对‘豆芽萌发’的时机和地方，来上‘一剪刀’，才能检出阳性或阴性。”彭年才说，因此，想在取样时获得有效样本，这“一剪刀”应剪对地方。

“随着人们对奥密克戎变异株认知的深入，发现它感染上呼吸道较多。理论上讲，检测奥密克戎变异株选取上呼吸道标本将获得病毒核酸检测的阳性率。”彭年才说，因此，现在痰液作为下呼吸道样本和鼻咽拭子相比，哪个检出率更高、感染后几天检出率最高，仍需要进一步研究。具体指导原则在诊疗方案第九版中有所体现。

此外，对于大规模的筛查而言，最优采样方法不仅要无创、便捷、检出率高，还要便于收集、避免接触、避免形成气溶胶等引发交叉感染。

资料显示，留取痰标本的方法有自然咳痰、气管穿刺吸取、经支气管镜抽取等方法。有的方法操作复杂、痛苦。自然咳痰相较于取拭子也较复杂，需用清水漱口数次，用力咳出气管深处痰，留于玻璃、塑料小杯或涂蜡的纸盒中，不便于进一步收集、检测。因此，通过咽拭子的采集进行核酸检测，更有利于整个过程的规范采样。

为了确保核酸检测安全、有效、规范，在4月6日国务院联防联控机制发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强建议，公众在核酸检测前两小时内不吃东西，避免采样过程中出现呕吐、反胃；30分钟内不要喝水，不吃口香糖，避免喝酒。