多巴胺神经功能探针捕捉帕金森病的“蛛丝马迹”

“利用氟多巴PET显像设备检测多巴胺能神经元，可极大提高帕金森病早期诊断的准确性，减少患者的误诊、误治。”4月25日，在接受科技日报记者采访时，中山大学附属第一医院（以下简称中山一院）核医学科主任张祥松教授表示，作为现代医学的新兴学科，核医学在精准医疗层面能发挥关键作用，可以更早地洞察疾病分子层面的信息，辅助临床研究攻克阿尔兹海默病等神经系统疾病、肿瘤以及心脏病等重大疾病。

当前，对于疾病的临床观测更多处于细胞结构层面的改变，但细胞分子状态层面能更早期、精准地预测疾病走势，成为精准医疗发展的重要趋势。“精准医疗的核心是围绕分子标记物来进行精准诊断、精准治疗、精准愈后，而核医学是目前检测这些分子标记物最可靠、最方便的一个手段。”张祥松说。

我国老龄化一直在加速，在可预见的未来，带病生存的中老年人将越来越多，心脑血管和神经系统的疾病、恶性肿瘤等重大疾病的高发态势不容乐观。有关统计数据显示，目前中国有接近300万帕金森病患者，65岁以上老年人的患病率为1.7%。

10年前，张祥松就在全国率先探索借力核医学实现对帕金森病的早期诊断。“我们曾经遇到过一个帕金森病患者，被误诊为其他疾病，前后治疗了6年时间。后来通过核医学检测，该患者最终被确诊为帕金森病。”张祥松说，“其实帕金森病发病机制就是中枢神经系统黑质-纹状体多巴胺神经通路受损，如果能够早期发现并进行治疗的话，可以避免浪费很多经济和医疗资源。”

张祥松介绍，临床上利用检测多巴胺神经功能的探针，可以在帕金森病患者出现运动症状之前10—20年通过核医学显像检测到患者多巴胺神经功能是否受损。