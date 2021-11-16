直播预告：世界慢阻肺日，来聆听医生的“肺腑”之言

2021年11月17日是第二十个世界慢阻肺日。慢性阻塞性肺疾病是一种致残率和致死率很高的常见慢性病，该疾病的典型症状可以简单理解为“咳、痰、喘”。是什么因素导致慢阻肺发生？秋冬季节天气转凉，昼夜温差加大咳不停该如何缓解？

11月17日16:00-17:00，清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症医学科主任牟向东和清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症医学科主治医师李理将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享慢阻肺和咳嗽等相关防治科普知识。欢迎届时收看。

专家简介

牟向东，主任医师、教授，清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症医学科科主任。学术职务：中华医学会呼吸病学分会青年委员会委员、中华医学会呼吸病学分会感染学组委员、北京医学会呼吸病学分会青年委员会第一届副主任委员。

擅长：各种呼吸系统疾病如哮喘、慢阻肺、支气管扩张、闭塞性细支气管炎（BO）、肺炎、肺纤维化、肺癌以及各种疑难危重症等。

李理，清华大学附属北京清华长庚医院呼吸与危重症医学科主治医师。学术职务：北京市昌平区医学会，呼吸病学分会委员。

擅长：擅长呼吸科常见疾病，尤其肺部感染、慢阻肺、支气管哮喘、慢性咳嗽等。

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