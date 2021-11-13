要不要接种新冠疫苗“加强针”？钟南山最新研判来了

“数据表明，无论是18-59岁人群还是60岁及以上人群，在完成第3剂疫苗接种后6个月，体内中和抗体几何平均滴度（GMT）均高于第2剂峰值。”在2021年全球市长论坛全体大会上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山表示，接种完两针疫苗后，还需要接种加强针。目前各国都在探讨如何加强免疫。

钟南山指出，我国“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。本轮国内疫情已导致一千多人感染。根据国务院联防联控机制11月6日公布的信息，病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起。

钟南山表示，今年5月发生在广州的疫情，是德尔塔病毒株首次在中国发生的社区感染。“这一次病例的传播链很清晰，主要通过直接或间接近距离接触；病毒潜伏期短，传播速度快；病毒载量高，核酸转阴时间长；在60岁及以上老年患者中，危重症比例更高。”钟南山表示，基于此，广州果断采取措施，通过更新“密接”概念、“黄码”制度、大规模快速核酸筛查等手段予以及时应对。随着病毒传染系数逐日下降，很快，广州控制住了疫情。

什么时候才能开放、走向正常？对于这个问题，钟南山表示，更快恢复常态化需要几个前提：首先是新冠病毒感染的病死率和复制指数都要降下来。同时，还需要实施三个措施，一是全民接种疫苗；二是社区防控常态化；三是要研究有效药物。