直播预告：别让肚里的宝宝，变成心理上的“包袱”

十月怀胎，一朝分娩。有人说怀孕是美好的体验，也有人说是种“甜蜜的负担”，孕早期要和各种妊娠反应做“抗争”，中后期又要承受身材走样、水肿等痛苦……除了身体的变化，孕产妇心理状态改变也是不容忽视的。孕后脾气暴躁、紧张、焦虑，甚至有时候，家人、朋友不经意的一句话就会让她崩溃大哭。

怀孕后如何调节不良情绪？产后的“新手妈妈”如何在心理上完成角色与身份的转换？2021年10月18日（周一）10:00-11:00，首都医科大学附属北京安定医院抑郁症治疗中心大科主任张玲将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享如何关注孕产妇心理问题相关知识。欢迎届时收看。

专家简介

张玲，主任医师、博士。国家精神心理疾病临床医学研究中心副主任，北京安定医院抑郁症治疗中心大科主任，首都医科大学抑郁症临床诊疗与研究中心副主任，北京医学会抑郁障碍分会副主任委员，国际双相障碍协会（ISBD）中国分会秘书，中国医师协会双相专委会、妇女专委会委员，北京医学会精神病学分会委员。

擅长：心境障碍尤其是女性抑郁焦虑的诊疗。

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