直播预告：全身性疾病有哪些常见的眼病表现？

患上眼病，或者出现眼部不适，可能不仅是眼睛出了问题。内分泌疾病、免疫性疾病、肿瘤性疾病等一些看似和眼睛没有关系的疾病，极有可能会通过眼部表现来发出预警。

11月6日10:00至11:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请首都医科大学附属北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌做客直播间，和大家一起关注全身性疾病与眼病的关系，欢迎大家收看。

专家简介：

魏文斌，首都医科大学附属北京同仁医院副院长，眼科主任，同仁眼科中心副主任，眼科学院副院长，博士生导师。国家卫生计生委突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴。白求恩奖章获得者、全国医德楷模荣誉称号获得者，中央保健会诊专家。国家特支计划工程首批领军人才。

擅长：眼底病的临床诊疗，尤其在视网膜脱离、眼内肿瘤的诊断和治疗方面积累了丰富的经验。

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