直播预告：渐冻人为什么身体会“僵住”？“解冻”有希望吗？

“渐冻症”是一种罕见的神经系统疾病，主要表现为肌肉逐渐萎缩和无力，逐渐失去控制自己身体的能力，犹如身体被“冻”住一般，虽然身体被冻住，但其智力、记忆、情感都不受影响。该病给患者的生活与情感带来许多痛苦与无奈，也为家人带来经济与生活上的负担。

渐冻症的病因是什么？为什么身体会“僵住”？哪些人群最高危？10月21日15:00，北京大学第三医院神经内科主任樊东升将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与我们聊聊渐冻症的话题，让我们一起来关注罕见病，关注“渐冻人”群体，帮助他们提高生活质量。

嘉宾简介

樊东升，北京大学第三医院神经内科主任，北京大学医学部神经病学系主任，神经退行性疾病生物标志物研究及转化北京市重点实验室主任，神经科学教育部重点实验室学术委员会副主任，国家卫健委神经科学重点实验室学术委员会副主任。曾获教育部科技进步一等奖、自然科学二等奖等，所主持北京大学《神经病学》获“国家精品课程”。获评第八届国家卫健委突贡专家(2017)、第四届“国之名医”卓越建树奖(2020)、国家卫健委脑卒中防治工程委员会“杰出贡献奖”(2021)。

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