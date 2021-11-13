医保药品谈判结果月底公布

为期三天的2021年国家医保药品目录谈判在京落下帷幕，最终结果有望于11月底公布。国家医保局发布的2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单显示，今年共有271个药品通过初步形式审查，其中2016年以后新上市的药品占93.02%。

据国家医保局最新消息，作为中国首款CAR-T细胞治疗产品，药款价值超百万元的阿基仑赛注射液于今年6月刚刚获批，虽然出现在2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单中，但并未进入医保目录谈判环节。

国家医保局有关负责人介绍，价格较为昂贵的药品通过了初步形式审查，仅表示经初步审核该药品符合申报条件，获得了进入下一个调整环节的资格。按照《2021年国家医保药品目录调整工作方案》要求，目录调整包括准备、申报、评审、谈判、公布结果等多个阶段。这类药品最终能否进入国家医保药品目录，还要接受包括经济性等方面的严格评审，独家药品还要经过价格谈判。

目前，我国基本医疗保险筹资水平特别是城乡居民医保的筹资水平较低，从现阶段医保制度整体发展状况、群众疾病治疗需求以及医疗保险基金筹资水平和抗风险能力来看，当前基本医疗保险制度主要立足于为群众提供基本疾病治疗保障，着力满足群众基本医疗需求。

在历次药品目录调整中，国家医保局始终牢牢把握基本医保“保基本”的功能定位，重点将临床价值高、价格合理、能够满足基本医疗需求的药品纳入目录。自2000年起，国家医保药品目录已先后经过6次调整，目录内药品数量从1535个增加到2800个，优化医保目录结构的同时，也进一步扩大了医疗保障范围。

国家医保局表示，解决新药的可及性也不能仅仅依靠基本医保一条道路，可以充分发挥各类补充保险、商业健康保险等渠道功能，通过建立完善中国特色的多层次医疗保障体系，更好地满足不同层次的用药需求。据新华社