直播预告：中西医结合治疗乳腺癌

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，严重威胁妇女身心健康，甚至危及生命。研究表明，中西医结合治疗乳腺癌具有明显的优势，究竟这种综合治疗的优势在哪里？患者在什么时候可以采取这样的中西医综合治疗？

人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”APP直播间邀请到北京中医医院肿瘤科副主任徐咏梅为广大网友们分享中西医结合治疗乳腺癌的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

徐咏梅，主任医师，北京中医医院肿瘤科副主任，郁仁存主任学术经验继承人，北京乳腺病防治学会中西医结合专业委员会副主任委员，北京中西医结合学会血液学专业委员会副主任委员，世界中医药学会联合会肿瘤康复专业委员会理事，北京中医药学会肿瘤专业委员会委员，京津冀中西医结合血液病联盟理事会常务理事。

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