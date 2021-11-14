国家卫健委:11月13日新增新冠肺炎确诊病例89例 其中本土确诊病例70例

11月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例89例。其中境外输入病例19例（天津5例，上海5例，山东2例，四川2例，云南2例，辽宁1例，广东1例，广西1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，四川1例）；本土病例70例（辽宁60例，均在大连市；河北3例，均在辛集市；黑龙江2例，均在黑河市；江西2例，均在上饶市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；四川1例，在成都市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者3503人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例381例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9865例，累计治愈出院病例9484例，无死亡病例。

截至11月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1350例（其中重症病例19例），累计治愈出院病例92277例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98263例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1295958人，尚在医学观察的密切接触者47046人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例，其中境外输入17例，本土8例（江西7例，均在上饶市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者532例（境外输入366例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28936例。其中，香港特别行政区12380例（出院12087例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院76例），台湾地区16479例（出院13742例，死亡848例）。

（注：媒体引用时，请标注“信息来自国家卫生健康委员会官方网站”。）