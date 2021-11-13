提升老年人就医体验 除了能“快跑”还要会“慢行”

医疗智能化带来了诸多便利，但一些老年群体无法很快融入其中。因此学会与走得慢的人同行，既需要医院保留传统就医方式，给予老年群体更多耐心帮助，也需要社区等服务人员引导老人逐步迈入智慧化医疗门槛。

数字化技术为医疗服务插上“智慧”的翅膀，在简化就医流程、改善医疗环境方面为患者提供极大便利。与此同时，对一些老年群体来说，新技术也意味着新的就医“鸿沟”。如何让老年人搭上智慧医疗快车，解决看病难，记者在安徽合肥对此进行了采访调查。

部分老人独自看病无所适从

“进门要扫码，挂号、取号也都电子化了，很多老年人不知道怎么扫，也不知道扫哪里。”陪伴老人看病的安徽合肥石先生表示，父母年纪大了，不会使用智能手机，自己只能请假陪着他们来医院。

如今，“互联网+医疗健康”的迅速发展为就医提供了更加多样化的渠道，仅挂号就从以往现场预约延伸出APP、小程序预约，更不用说手机支付缴费、报告结果线上查询等。

然而与石先生有同样困扰的人不在少数。记者走访发现，除了部分由子女陪伴看病的老人，很多老人独自看病时，面对自助挂号机无所适从，只得在人工挂号窗口前排起长长的队伍。智慧医疗改变了传统就医模式，同时也带来了新的“鸿沟”，如何让“银发族”跨过去、跟得上，需要引起重视。

今年年初，安徽省卫生健康委印发《关于切实做好老年人就医便利服务工作的通知》，要求各级各类医疗机构立即建立方便老年患者挂号就诊的绿色通道。记者了解到，目前，安徽省内多家医院都为老年患者开辟了就诊绿色通道，并完善电话、网络、现场预约等多种挂号方式。

“姑娘，我用身份证怎么取号呀？”在中国科大附一院，一位前来看病的老人在就诊指导员的耐心帮助下顺利取号。记者看到，该院门诊1楼至4楼自助区均设有老人专用自助机，并有就诊指导员协助老年人完成挂号、取号、缴费等流程。此外，针对无智能手机的老人，该院还安排专门人员，帮助老人使用机器人语音导航进行流行病学调查。

在“智慧健康小屋”享受自助健康检测

“到医院检查人多又要排队，从这个科室跑到那个科室很麻烦，去一趟医院要花大半天时间。在这体检，二三十分钟就能完成，报告很快就出来了。”在合肥蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心的“智慧健康小屋”里，今年68岁的罗阿姨向记者展示刚刚发送到手机里的健康检查报告。

为了方便，不少老年人喜欢选择就近到社区医院问诊拿药。但有市民表示，社区医院一般“排队等待的时间较长，上午10点多就排到了100多号。”五里墩街道社区卫生服务中心公卫科长王笙告诉记者，服务中心的每个家庭医生要服务至少100多个老人，除了日常坐诊，还要定期为行动不便的老人提供上门服务。

一边是社区居民高涨的看病需求，另一边是社区医生繁重的工作压力，为解决老年人家门口看病痛点，五里墩街道社区卫生服务中心与中科院合肥物质科学研究院运动与健康信息技术研究中心共同合作，利用信息化手段建立“智慧健康小屋”。

中科院合肥物质科学研究院运动与健康信息技术中心曹庆庆介绍，通过可视化检测设备、大数据、云服务平台，居民通过刷身份证，就可以自助享受健康检测、评估和精准化健康指导等智能化健康服务。

在合肥市南七街道丁香社区航鑫家苑智慧养老服务中心，记者看到，一块硕大的屏幕上正滚动播放社区智慧云覆盖的相关数据和实时画面。有工作人员介绍，“每一个点代表一个老人，通过这些点可对辖区内老年人健康与安全信息进行动态跟踪。”作为国家级智慧健康养老应用试点示范街道，南七街道依托“烛光妈妈”智慧养老服务平台，实时监护老人健康信息和安全状况，一旦出现异常，可以第一时间提供救援与帮助。

增强体验，让老年人融入智慧社会

智能血压计、智能血糖仪、智能心电仪……越来越多的智能化健康医疗设备进入日常生活。老年群体面对新事物、新科技，融入智慧社会需要有一个适应过程。

蜀山区民政局养老服务科科长王颖表示，有些老人对价格很敏感，且害怕被骗，对先进设备、技术的接受能力也较弱，“但是他们会相信政府，相信专业性和权威性以及邻里之间口口相传，因此我们把智慧健康养老平台建在社区活动中心，开设智能手机普及培训班，手把手教老人使用和操作智能设备，让他们慢慢融入到信息化时代。”

为帮助老人提高运用智能设备的能力，优化其就医体验，中国科大附一院在门诊一楼设立了老年人智能体验区，配备自助测量血压仪、体秤、视力自测仪等，通过专人现场指导，引导老年人了解新事物，体验新科技。

不可避免，智慧健康服务系统在推广时会面临一些难题。“每个社区引进的系统不一样，如何把系统打通，真正实现医疗健康数据的互联互通、资源共享，让数据多跑腿，让老年人少跑腿，是真正要解决的问题。”曹庆庆说。