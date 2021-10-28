直播预告：青年脑卒中，不可不防

脑卒中又称“中风”，是一种急性的心脑血管疾病，具有发病率高、死亡率高和致残率高三大特点。值得一提的是，脑卒中并不是中老年人专属，越来越多的年轻人也开始面临疾病的威胁。脑卒中是如何发生的？青年人防治要点与老年人有何不同？又该如何预防？

10月29日14:00-15:00，清华大学附属北京清华长庚医院神经内科副主任医师赵蕾、清华大学附属北京清华长庚医院神经内科医师梁怡凡将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享“青年脑卒中”的防治科普知识。欢迎届时收看。

专家简介：

赵蕾，清华大学附属北京清华长庚医院神经内科副主任医师，教学负责人，医学博士，毕业于北京协和医学院。参与多项科技部重大课题，清华大学研究生院教学改革课题，以及全国多中心临床试验，博士期间曾获北京协和医学院研究生创新基金。国内外杂志发表论文10篇，参编著作2部；获市级科技成果2项。

擅长：擅长神经系统常见病的诊治，尤其在脑血管病、中枢神经系统神经变性病、运动障碍性疾病、神经电生理及神经肌肉病诊治方面方面积累了丰富的临床经验。熟练掌握各项神经电生理技术操作方法，开展肉毒素注射治疗技术治疗眼睑痉挛、偏侧面肌痉挛、痉挛性斜颈、偏头痛等。

梁怡凡，清华大学附属北京清华长庚医院神经内科医师。

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