第6个“联合国糖尿病日” @年轻人 还在超重和肥胖？小心糖尿病找上门

人民网北京11月14日电 （记者乔业琼）近年来，我国糖尿病患者明显增多，其中，很多人年纪轻轻就患上了糖尿病，这是为什么？肥胖和糖尿病有什么关系？为此，人民网专访北京大学第一医院内分泌科主任医师郭晓蕙，为大家讲解糖尿病防治的相关知识。

郭晓蕙介绍说，糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。长期血糖控制不佳会引起慢性并发症，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍，可能出现卒中、心肌梗死、视网膜病变、糖尿病肾病、糖尿病足等疾病，甚至会导致残废或者过早死亡，所以预防糖尿病及其并发症很重要。

根据中华医学会糖尿病学分会发布的《中国2型糖尿病防治指南（2020年版）》，中国糖尿病患病率仍在上升，2015年-2017年中国18岁及以上人群糖尿病患病率达到11.2%。结合门诊情况，郭晓蕙分析说，现在很多年轻人也不幸罹患糖尿病，除了家族遗传等高危因素，超重和肥胖是导致糖尿病年轻化的重要原因。

“肥胖控制得不好，糖尿病的预防就是一句空话。过多摄入高脂、高热卡食物，而运动量严重不足，使得总热卡摄入过多，出现超重、肥胖的情况，会导致人的糖代谢减慢，极易诱发糖尿病。”郭晓蕙说，体重指数（BMI）超过25，成年男性腰围超过90厘米，成年女性腰围超过85厘米，就要引起重视。

“生活方式的干预对于预防糖尿病是最有效、最经济的方式。”郭晓蕙建议，年轻人要养成健康合理的生活方式，管住嘴、迈开腿，这不仅可以帮助糖尿病患者降低血糖，还可以帮助糖尿病高危人群预防或延缓糖尿病的发生。

点击下方图片进入【生活宝典】专题，获取更多精彩科普

↓↓↓