饮食中的棕榈酸增加癌症扩散风险

最新一期《自然》杂志发表一项研究，揭示了棕榈酸如何改变癌症基因组，从而增加癌症扩散的可能性。研究人员表示，他们已在开发中断这一过程的疗法，未来几年可能会开始临床试验。

癌细胞的转移或扩散仍然是癌症患者死亡的主要原因，绝大多数转移性癌症患者只能得到治疗，而不能治愈。脂肪酸是我们身体和饮食中脂肪的组成部分。饮食中的脂肪酸会促进癌症转移，但之前尚不清楚这是如何起作用的，以及是否所有的脂肪酸都有助于转移。

西班牙巴塞罗那生物医药研究所（IRB）开展的新研究表明，棕榈油中常见的一种脂肪酸——棕榈酸，可促进小鼠口腔癌和黑色素瘤皮肤癌的转移。而其他在橄榄油和亚麻籽等食物中发现的油酸和亚油酸脂肪酸没有表现出同样的效果。不过，所测试的脂肪酸都不会增加患癌风险。

研究发现，当在小鼠饮食中补充棕榈酸时，它不仅会促进转移，还会对基因组产生长期影响。即使从饮食中去除棕榈酸，在短时间内接触饮食中棕榈酸的癌细胞仍保持高度转移。

研究人员发现，这种“记忆”是由表观遗传变化引起的。表观遗传变化改变了转移性癌细胞的功能，使它们能够在肿瘤周围形成神经网络，与周围环境中的细胞进行交流并更容易扩散。通过了解这种交流的性质，研究人员发现了一种阻止它的方法，现在正在规划一项临床试验，以阻止不同类型癌症的转移。

IRB负责该项研究的萨尔瓦多·阿斯纳尔·贝尼塔教授说，现在确定转移性癌症患者可通过哪种饮食来减慢速度还为时过早。根据研究结果，缺乏棕榈酸的饮食可有效减缓转移过程，但需要做更多的工作来确定这一点。

资助该项目的英国慈善机构“全球癌症研究”首席执行官海伦·瑞彭博士说：“这一发现是我们理解饮食和癌症之间联系方式的一个巨大突破，更重要的是，也许我们可以利用这些知识开始新的癌症治疗方法。”

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脂肪酸的摄入和代谢变化，其实一直被认为与癌转移也就是癌细胞扩散至身体其他部位的过程有关。不过，究竟哪些膳食脂肪酸可能会导致这种变化，以及其中的生物学机制是什么，还有待研究。现在科学家确认，是棕榈酸会让现有转移灶的侵袭性和大小都显著增加，而在油酸或亚油酸中，并未观察到同等的影响。这一研究结果不但对于人们未来的饮食选择和指导至关重要，还能帮助找到新的癌症疗法。