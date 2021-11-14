联合国糖尿病日：预防糖尿病 远离“甜蜜的负担”

11月14日是联合国糖尿病日，糖尿病是严重威胁人们健康的慢性病之一，也是引发多种疾病的独立危险因素。近日，人民网记者采访了上海市第一人民医院内分泌科副主任医师林毅，教您科学预防糖尿病，远离“甜蜜的负担”。

林毅医生介绍，从表面看，糖尿病就是血糖高，尿液中有糖分排出。从本质上讲，糖尿病是一组以高血糖为主要表现的代谢综合征。其特点是长期全身性能量代谢紊乱，常伴有高血压、动脉硬化、神经病变等并发症，严重影响患者生活质量及寿命。

“糖尿病并不可怕，可怕的是糖尿病并发症，这也是导致糖尿病患者致死致残的主要原因。”林毅医生表示，糖尿病的并发症有微血管并发症，如糖尿病肾病、糖尿病眼底病变、糖尿病末梢神经病变；糖尿病大血管并发症，如心脑血管的并发症，肾动脉狭窄及一些下肢动脉的闭塞等。此外，糖尿病足等也是糖尿病严重的并发症。

哪些人容易患上糖尿病呢？林毅医生谈到，以下人群属于糖尿病高危人群：有糖尿病前期史人群；年龄四十岁及以上人群；超重与肥胖者；一级亲属有糖尿病史人群；缺乏体力活动者；有妊娠期糖尿病、高血压、血脂异常等胰岛素抵抗相关临床状态的人群。

“糖尿病早期症状表现为乏力、排汗异常、饥饿感、伤口难愈合、皮肤瘙痒、反复尿路感染等。”林毅医生表示，随着血糖的进一步升高，患者会出现典型“三多一少”的症状，即多饮、多食、多尿和体重减轻。

林毅医生建议，预防糖尿病要做到合理膳食，戒烟限酒。控制每日饮食的总热量摄入，合理分配膳食中糖类、脂类、蛋白质的比例。保持规律运动，运动可以增加胰岛素的敏感性，推荐每周150分钟有氧运动。同时，糖尿病前期患者要定期检查血糖，积极纠正不良生活方式，若血糖升高需及时治疗。

（视频制作：实习生宋怡静）