儿童青少年抑郁症重在预防 北大六院王慧分享三大要点

新华网北京11月12日电（孙慧）近年来，儿童青少年心理健康问题频发。我国各部门在此方面也非常重视，《健康中国行动（2019—2030年）》心理健康促进行动、中小学健康促进行动都对儿童青少年心理健康工作提出了相关要求。2019年,国家卫生健康委联合中宣部等12个部门印发了《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案（2019—2022年）》，进一步加强儿童青少年心理健康工作，促进儿童青少年心理健康和全面素质发展。

其中，儿童青少年抑郁症关注度比较高，对孩子影响深远。那么如何来预防呢？近日，北京大学第六医院儿童科主治医师王慧在接受新华网采访时表示，家长们一旦发现孩子有抑郁症的倾向，一定要尽早到正规医院接受系统治疗，但更重要的是如何预防抑郁症。

对此，王慧分享了预防儿童青少年抑郁症的三大要点：

首先，抑郁症和大脑当中的神经递质失调有关，所以预防抑郁症首先是保持大脑的基础健康，做法是吃好、睡好、运动好。

饮食方面要营养均衡，要注意孩子们的蔬菜和水果摄入充足。

睡眠方面，小学生、初中生、高中生每日的平均睡眠不少于10小时、9小时和8小时。

运动方面，建议中小学生每周至少有三次的户外运动，每次维持40~60分钟。如果能做到吃好、睡好、运动好，就可以让大脑的健康有了最基础的保护。

第二，关注孩子日常遇到的压力，这些压力主要源于三方面，一是学业，二是人际关系，三是家庭关系。

学业方面，有些孩子会有注意缺陷多动障碍困扰，他们上课通常很难注意集中，也不容易坐得住，如果有这样的困扰一定要及时就医。此外，还有很多孩子由于自己对成绩上的要求较高，也会有长期的压力。如果有这种情况，家长要注意启发孩子，让孩子在学习中，更多地感受到学习知识的快乐，而不是被这种功利性的竞争所压迫。

人际关系方面，很多时候，家长们可能会更关注孩子的学业，甚至为了成绩可能会建议孩子减少这方面的交际，但事实上，从心理角度来讲，学习如何与同龄人建立和维持朋友关系是非常重要的一项能力，是需要学习的。所以家长日常要关注倾听并接纳孩子们在社交方面的困扰，正面引导孩子学习社交技能，这样才能促进孩子健康成长。

家庭关系方面，鼓励营造和谐的家庭关系氛围，才能让孩子在家有避风港的感觉。如果双方父母是分开的，父母也要以合作的方式去关爱和养育孩子，避免让孩子感受到家庭的压力。

第三，要从小培养孩子的心理弹性。我们大脑当中关于表达和调控情绪的脑区，到了成人期才会成熟，这意味着孩子在很长一段时间内会体会到压力情绪，但却没有能力把这些情绪表达清楚或是调节这些情绪。

因此，当父母看到孩子处于一个糟糕的情绪状态时，要帮助孩子用语言表达清楚，是难过、悲伤、委屈、愤怒、生气，还是其他什么感受，同时也要教孩子怎么在这种情绪中冷静，或者可以在运动、绘画、音乐中去调控自己的情绪，这些是非常重要的。

其次，从孩子小时候起，家庭当中要增加一些快乐的亲子时光，这些快乐的亲子时光会增加孩子的安全感，也会增加孩子心理免疫能力。此外，还需要从小培养孩子正向积极思维，不要仅仅是要求孩子积极、乐观，而是从家长养育的角度，做出这样正向的示范。例如，家长们不要只是去去批评孩子哪做的不够好，而是要多看孩子做的已经不错的地方，提出具体的鼓励和表扬，让孩子相信自己，培养更多的自信心。这样的一些养育方法可以让孩子有更多的正向积极思维，日后当孩子遇到困难时，这些思维可以帮助孩子有更多的力量去克服。

王慧表示，每一个健康长大的孩子背后，一定有父母悉心的呵护和辛勤付出，每位父母在照顾孩子的同时，也一定要照顾好自己的身体和情绪，只有这样，当孩子需要帮助的时候，家长们才可以更好地帮助到他们。

专家简介

王慧，医学博士，北京大学第六医院儿童科主治医师，毕业后一直扎根于医院临床一线，主要从事儿童青少年精神障碍疾病诊疗工作。2019年获北京大学第十九届青年教师教学基本功比赛（医科类）二等奖与最受学生欢迎奖。2021年获评北京市卫生健康系统“未来之星科普达人”。