直播预告：秋冬时节应该这样补

11月7日将迎来立冬节气。11月3日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋做客直播间，详细讲解秋冬时节的中医调理之法，千万不要错过。

专家介绍：

张晋，博士研究生导师，国家中医药管理局传承博士后，中国中医科学院西苑医院治未病中心主任。全国第四批优秀中医临床人才，首都中青年名中医。中国药膳研究会文化建设专业委员会主任委员；中华中医药学会健康管理分会副主任委员，中华中医药学会治未病分会副主任委员，中华中医药学会治未病分会副主任委员，中华中医药学会膏方分会副主任委员，中华医学会健康管理学分会委员，北京医学会健康管理学分会常务委员，卫生部国家中医药管理局科普巡讲专家。2015年健康中国被评为“十大健康风尚人物”，获得敬佑生命2017年荣耀医者科普影响力奖。2018年获得北京市优秀医师。

擅长：多汗证、高尿酸血症、亚健康疲劳症、糖尿病、内分泌紊乱及内科杂病等的治疗。

如何提问和收看直播：

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