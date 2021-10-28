直播预告：快速识别脑中风 牢记“BE FAST”口诀

卒中（俗称“中风”）具有发病率高、致残率高、死亡率高和复发率高的特点，发病急、病情进展迅速、后果严重，病患家庭将因此蒙受巨大的经济损失和身心痛苦。但是，如果卒中症状能够被早期识别，患者能被及时送达有救治卒中患者能力的（综合）卒中中心医院，得到规范的血管开通治疗，多数可以明显恢复，甚至完全恢复。

10月29日是第16个“世界卒中日”，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”APP直播间邀请到天坛医院神经内科主任医师王子孝为广大网友们分享如何识别早期脑卒中的相关科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

李子孝，主任医师，博士生导师，首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心血管神经病学科副主任，国家神经系统疾病医疗质量控制中心办公室主任，国家神经系统疾病临床医学研究中心质量研究部主任，从事青年脑血管病的临床诊疗工作、医疗质量和结局改善研究工作。获得 “北脑学者”“北京市优秀人才青年拔尖人才”称号，获国家科学技术进步奖二等奖。现担任中华医学会医学神经病学分会脑血管病委员、中华医学会医学信息学分会医学大数据与人工智能学组委员、中国卒中学会医疗质量管理与促进分会第二届委员会主任委员。以第一作者或通讯作者（含共同）在JAMA，BMJ等发表英文论文40篇。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。