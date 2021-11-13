国家卫健委：前期受疫情影响的多个省份疫情已得到有效控制

人民网北京11月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，目前，全国疫情整体趋于平稳，前期受疫情影响的多个省份疫情已得到了有效控制，成功阻断了病毒的传播。

吴良有表示，黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。其中，大连疫情近日发展较快，目前处于胶着期，市内个别乡镇和街道出现社区传播，病例主要集中在庄河市，没有扩散到大连市之外的地区。北京-吉林关联疫情的感染人数局限，风险场所和风险人群的调查与管控措施正有序进行。

吴良有介绍，本轮疫情发生以来，病毒的传染性强，疫情涉及的省份多。各地各部门坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，迅速行动，担当尽责。国务院联防联控机制综合组及时派出前方工作组，指导疫情发生地区有序开展核酸检测，快速排查风险场所人群，强化重点人员的隔离管控，狠抓医疗救治和感染防控。陕西、内蒙、甘肃、青海、宁夏、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、贵州、重庆等省（区、市）的疫情基本都在一个潜伏期左右得到控制。

“目前，大连、黑河、成都、石家庄、上饶、瑞丽等重点地区仍有国务院联防联控机制综合组派出的工作组在当地指导疫情处置。国家卫生健康委将密切关注各地疫情形势，继续指导各地落实好防控措施，全力以赴控制疫情扩散蔓延，坚决巩固来之不易的防控成果。”吴良有说。