国家卫健委：守住境外输入关口 最大限度降低国内疫情发生风险

人民网北京8月13日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控有关情况。

“近期，我国多地陆续发生了聚集性疫情，从流调溯源基因测序的结果看，传染源均来自境外。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，守住境外输入这个关口，就能最大限度降低国内疫情发生的风险，从目前各地疫情防控的经验看，目前采取的“外防输入、内防反弹”的策略，即常态化防控措施是科学的、有效的。

贺青华表示，疫情防控的实践同时也启示，一是要不断强化各级党委、政府疫情防控的属地责任，强化联防联控，搭平台、建机制，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的要求，加强信息沟通共享，及时完善应急工作预案，提升应急处置的能力。

二是要不断强化各相关部门、行业疫情防控的系统和行业的管理责任。强化各系统行业防控指南方案的细化、实化和可操作性，加强疫情防控措施的演练、督导和检查。

三是要不断强化各单位疫情防控的主体责任，做好人员培训及安全防护，坚持“人”“物”“环境”同防，严格物品消毒，加强高风险岗位人员，特别是社会聘用人员的闭环封闭式管理，发现问题及时整改。

四是要不断强化每个人作为守护自身健康的第一责任人，从事高风险作业的工作人员要按照要求戴口罩、戴手套、穿防护服、隔离衣，工作期间落实集中住宿、封闭管理等措施，避免与家庭成员和社会普通人群接触。从严从紧，持之以恒按照“外防输入、内防反弹”的策略做好疫情防控工作。

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