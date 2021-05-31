预防近视从宝宝开始 国家卫健委建议婴幼儿禁用手机等电子产品

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）今日，国家卫健委在官网发布0～6岁儿童眼保健核心知识问答。其中，国家卫健委指出，0～6岁是儿童眼睛和视觉功能发育的关键时期，6岁前的视觉发育情况决定了儿童一生的视觉质量。近视预防应该从小开始，家长要给宝宝一个健康的视觉环境，帮助宝宝养成良好的用眼习惯。

早期预防近视的主要措施应该有哪些？对此，国家卫健委提出建议：

增加户外活动时间

户外活动接触阳光，能促进眼内多巴胺释放，从而抑制眼轴变长，预防和控制近视过早发生。所以儿童应坚持户外运动。3～6岁儿童应每日户外活动时间2小时以上，尽可能“目”浴阳光。

减少持续近距离用眼时间

要减少读书、画画、写字等近距离的用眼时间，避免不良的读写习惯。不在走路时、吃饭时、卧床时、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射等情况下看书、写字，每次持续近距离用眼时间不宜过长，二十分钟左右要停下来休息一下眼睛，可以远眺5～10分钟。建议低龄儿童尽量以家长读绘本为主进行阅读，避免儿童近距离用眼时间过长。

限制电子视频产品使用

长时间近距离使用电子视屏类产品易消耗儿童远视储备量，影响视力发育。建议婴幼儿禁用手机、电脑等视屏类电子产品，3～6岁尽量避免接触和使用手机、电脑等视屏类电子产品。

其他措施

要选择有足够亮度、频谱宽而且没有频闪和炫光的台灯，使用时也要打开房间其他灯，保证充足亮度。保证均衡膳食、确保每天睡眠时间不少于10小时。

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