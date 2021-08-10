这9个误区 是你防晒路上的绊脚石

美国《预防杂志》总结了防晒霜使用过程中的九个误区。

虽然雨水频繁造访，但也别低估了户外紫外线的杀伤力。它不仅是导致皮肤老化的幕后黑手，还可以让人患致命皮肤癌的几率升高。所以，防晒霜得用起来。

然而，美国皮肤病学会最近对1000名美国成年人进行的调查发现，虽然80%的受访者认为自己应该每两小时涂抹一次防晒霜，但实际只有33%的人能做到。此外，42%的人根本不重新涂防晒霜，或者只有在皮肤被弄湿时才再涂。这是种错误的做法。如果你不采取防晒措施，还会导致皮肤老化。

误区一

防晒系数越高

保持的时间越长

不论防晒霜的防晒系数是30还是100，你都需要至少每两个小时重新涂抹一次。这是因为防晒系数指的是防晒霜能过滤多少阳光，而不是它持续的时间。防晒霜只能持续两个小时的原因在于：太阳和水分会分解或冲走一些保护性的化学物质。

给手机设置闹铃，提醒自己到时间就重新涂抹。防晒霜可以适当多抹些，因为平均来看，人们使用的防晒霜只有规定数量的1/3。如果过于节省，防晒系数为30的防晒霜只能提供防晒系数为10的防晒霜的保护作用。为了覆盖全身，涂抹的防晒霜数量需要达到大约一个小酒杯那样的大小。如果你实在不想涂抹那么多，那就选择防晒系数更高的品类。

误区二

车窗能挡住阳光

不用抹防晒霜

汽车的挡风玻璃通常是由夹层玻璃制成的，它可以阻挡长波紫外线（UVA）和中波紫外线（UVB），但侧窗和后窗通常不是这种材料。因此，侧面和后面的玻璃只能阻挡中波紫外线，而无法阻挡长波紫外线（进入皮肤的更深层）。

美国西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心的皮肤病学家发表在《美国皮肤病学会》杂志上的研究成果显示，驾车的人更有可能在身体左侧和面部左侧患上皮肤癌。事实上，74%的恶性黑色素瘤位于患者的左侧，位于右侧的仅为26%。

幸运的是，解决方案很简单。如果你待在车里的时间较长，那就涂抹防晒霜、穿上长袖衬衫，再戴上墨镜。

误区三

抹防晒霜会降低

体内维生素D水平

穿过防晒霜的少量紫外线足以帮助身体制造维生素D。这种阳光维生素对骨骼健康至关重要，它在从免疫功能到肌肉功能的各个方面都发挥着作用。

你也可以通过饮食增加对维生素D的摄入量。富含维生素D的食物包括虹鳟鱼、鲑鱼、金枪鱼罐头、鸡蛋、强化谷类食品、橙汁、豆奶和牛奶等。如果你经过检测确实缺乏维生素D，也可以在医生的指导下服用含有维生素D的营养补充剂。

误区四

各种防晒霜

没什么区别

市面上的防晒霜品牌非常多。每种产品有不同的方式来保护人们免受阳光的影响。防晒霜大体上分为物理防晒霜和化学防晒霜两大类。

物理防晒霜能同时阻挡长波紫外线和中波紫外线。与化学防晒霜相比，物理防晒霜的透明度稍差，但它更环保。另一方面，化学防晒霜含有的化学物质混合物能起到广谱的覆盖作用，但对皮肤的刺激性稍大。

误区五

自制防晒霜

安全又有效

商业防晒霜的安全性、效力和配方质量都较高，这些性能是自制防晒霜所无法比拟的。自制防晒霜的防晒系数无法检测，且含有效成分的原料既不容易被消费者买到，也无法轻易混合起来。

不过，如果你担心皮肤对化学防晒霜中的某种特定成分过敏，那就选择含有氧化锌或二氧化钛的物理防晒霜（又称矿物质防晒霜），它能起到折射和反射阳光的作用。由于物理防晒霜的成分不会被皮肤所吸收，因此不会造成过敏。

误区六

与成年人相比

孩子更该涂防晒霜

童年期间被晒伤的确是成年人患上皮肤癌（尤其是黑色素瘤）的一个危险因素，但当你长大时，持续的阳光暴露也同样危险。阳光暴露增加患皮肤癌的风险对于所有年龄段的人群是一样的。

考虑到大多数人在20多岁时只有25%的时间暴露于紫外线下，他们有足够的时间来避免更多的伤害。在户外停留时间较长的成年人都应该涂抹防晒霜，特别是对于那些在童年时期不使用或很少使用的人来说，这一点格外重要。

选择一种广谱的防晒霜，这意味着它可以同时阻挡中波紫外线（造成皮肤被晒伤）和长波紫外线（使皮肤老化）。这两种类型的紫外线都会导致皮肤癌。

误区七

有文身的部位

不用抹防晒霜

虽然用色彩鲜艳的文身装饰身体是一种日益流行的趋势，但它们不能提供任何防晒保护，实际上还会被紫外线损坏。文身会让人对阳光更敏感。特别是黄色和红色的墨水含有一种名为硫化镉的化学物质，当在阳光下烘烤时，它会导致起皮疹或鳞屑。随着时间的推移，暴露在阳光下的文身会逐渐褪色，而使用物理防晒霜或矿物质防晒霜能延缓文身褪色。

误区八

有疤痕的部位

不用涂抹防晒霜

随着时间的推移，大多数疤痕和瑕疵能自行改善，但如果它们暴露在阳光下，就需要更长的时间才能消退。这意味着保护疤痕免受阳光损害，能帮助身体更快地愈合。所有的伤疤部位都应该涂上防晒系数至少为35的广谱防晒霜，而且皮肤癌更有可能发生在这里，因为此处的皮肤已经受到损伤了。

误区九

肤色深的人

不需要用防晒霜

每个人都应该使用防晒霜，而不论肤色深浅。肤色较深的人的皮肤细胞中确实有更多的黑色素，这能对其细胞DNA起到天然的保护作用。然而，肤色很深的人也会被晒伤，不同肤色的人都有可能患上皮肤癌，因此他们都需要采取防晒措施来避免紫外线损伤皮肤细胞。

编译/刘丽华