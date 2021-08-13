国家卫健委：12-17岁人群接种新冠疫苗总剂次数超过6000万剂

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）13日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控有关情况举行发布会。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华称，到目前为止，12-17岁人群新冠疫苗接种工作在全国正在有序推进，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种总剂次数超过6000万剂。

贺青华介绍，按照新冠疫情疫苗接种的总体部署，各省份已经陆续开展对12-17岁人群新冠疫苗接种工作，主要从几方面有序推进：

一是各地制定了针对12-17岁特定人群的工作方案，积极做好与家长的沟通告知，摸清底数。

二是合理安排接种时间和接种场地。

三是严格按照预防接种工作的要求规范接种，做好医疗救治的保障，确保接种安全。

四是针对未成年人心理发育还不完善，易发生心因性反应等情况，提前做好科普宣教。

“下一步，将在做好疫苗接种、确保接种安全的基础上，继续有序推进12-17岁人群的疫苗接种工作。”贺青华表示。

相关阅读：

国家卫健委：截至8月12日 我国完成新冠疫苗全程接种人数超7.77亿人

国家卫健委：48个发生本土疫情城市中 36个城市超5天无新增感染者报告

社区如何做好中高风险地区进（返）京人员的管理？相关负责人解答

儿童青少年为什么要接种新冠疫苗？中疾控专家回应

个别儿童青少年接种新冠疫苗后出现心因性反应 疾控专家：不属于不良反应、可预防

国家卫健委：守住境外输入关口 最大限度降低国内疫情发生风险

儿童青少年接种新冠疫苗时有哪些注意事项？疾控专家解答